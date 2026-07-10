Sept des choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Rudi Garcia

Symbole de la réconciliation (footballistique) franco-belge, Rudi Garcia est un entraîneur attachant et une forte personnalité. Voici sept (comme son chiffre préféré) choses à savoir sur l’homme à la cravate rouge qui s’apprête à affronter l’Espagne sans complexes pour envoyer la Belgique en demi-finales du Mondial. Et retrouver les Bleus ?

1. Il a un faible pour la petite reine

Bon OK, celle-là est un peu connue. Fils d’un émigré espagnol, Rudi Garcia tient son patronyme d’un cycliste allemand dont était fan son paternel. Rudi Altig, c’est son nom, compte un maillot vert sur le Tour, une Vuelta et un championnat du monde, entre autres choses. Des titres principalement remportés au début des années 1960, soit juste avant la naissance du vainqueur du doublé Coupe-championnat avec le LOSC, né en 1964. C’est ainsi que Rudi Garcia a grandi dans l’admiration du Cannibale Eddy Merckx, son « idole » de jeunesse, qu’il a enfin pu rencontrer après avoir été nommé sélectionneur de la Belgique, à 62 ans. Comme quoi, le destin…

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2. Jean-Guy Wallemme a lancé sa carrière d’entraîneur…

En tout cas chez les pros. En 2001, alors qu’il n’a pas encore raccroché les crampons, le Nordiste est catapulté entraîneur-joueur à Saint-Étienne pour remplacer le départ précipité de John Toshack vers la Real Sociedad. Seulement voilà : le Gallois avait un adjoint qu’avait fait venir Robert Nouzaret quelques années plus tôt en provenance de Corbeil-Essonnes, un certain Rudi Garcia, que Wallemme ne veut pas « frustrer » par sa promotion éclair, « parce qu’il a été l’adjoint de Nouzaret, puis celui de Toshack, et qu’on ne lui propose pas de reprendre l’équipe. Alors je vais le voir et je lui dis : “Écoute, est-ce qu’on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble ?”, nous racontait l’intéressé. Même si on savait qu’on n’allait pas manger ensemble tous les jours et qu’on avait un caractère différent, je lui faisais confiance. Il avait plus d’expérience que moi parce qu’il avait arrêté de jouer à 28 ans. Et il a accepté de me suivre. » La suite, on la connaît.

3. … et lui a lancé celle de Walid Regragui

Justement avant de débarquer chez les Verts, Rudi fait ses armes chez lui, dans l’Essonne, où il emmène le club de Corbeil jusqu’en CFA2. Dans son effectif, un ailier virevoltant du nom de Walid Regragui qui s’apprête à connaître une carrière pro plus poussée que celle de son coach (retraité à 28 ans), entre la France et l’Espagne. « Nous sommes amis et nous nous parlons souvent. Lorsque j’entraînais la Roma, il m’a rejoint à Tregoria pour assister à quelques entraînements », confiait Garcia qui ne l’a jamais perdu de vue et a contribué à lui mettre le pied à l’étrier pour passer de l’autre côté du miroir et devenir le premier sélectionneur à faire entrer un pays africain dans le dernier carré d’une Coupe du monde.

4. Il est (un peu) superstitieux

L’anecdote date de sa période lilloise (2008-2013), à l’occasion d’une mise au vert dans un hôtel-restaurant de Nœux-les-Mines. Une visite qui restera unique, le coach invoquant un besoin de « simplement varier » en guise de mantra. Varier les hôtels donc, les menus servis aux joueurs, les balades d’avant-match… Une seule chose ne bouge pas : « Le pain doit être mis sur table à partir du moment où les joueurs commencent à déjeuner… jamais avant ! »

5. José Garcia a bien plus de points communs avec lui qu’on ne l’imagine

Comme Rudi Garcia, José Garcia a joué au foot à un petit niveau (dans le film Les Seigneurs). Comme Rudi Garcia, José Garcia doit une partie de son succès à un mec à particule (De Ketelaere pour le premier, De Caunes pour le second). Comme José Garcia, Rudi Garcia s’appelle aussi José Garcia, puisqu’il porte le patronyme de son paternel en guise de deuxième prénom. Mais contrairement à José Garcia, Rudi Garcia n’a pas encore de vin (rosé/José, vous l’avez ?) à son nom. Pourtant, une petite Leffe Rudi, ça sonne bien, non ?

6. Son patriotisme n’est plus à prouver

En cas de victoire contre l’Espagne, Rudi Garcia pourrait affronter l’équipe de France en demi-finales, pour un remake (et une revanche ?) de 2018. De quoi tirailler son cœur ? Que nenni ! Celui qui a fait grandir Eden Hazard l’a annoncé en conférence de presse dès le mois de janvier 2025, au moment de sa prise de fonction avec les Diables : « Maintenant, je suis 100% belge et fier de l’être ! » En même temps, quoi de plus logique pour un fan d’Eddy Merckx qui cite Tintin comme sa BD de jeunesse préférée ?

7. On l’attend chez So Foot

« Il est excellent. Je le connaissais en tant qu’entraîneur, et c’est une belle découverte de l’avoir en tant que consultant. Il connaît ce rôle pour avoir déjà commenté auparavant, et c’est quelqu’un de très intelligent, avec cette capacité d’adaptation. Très humble, finalement. » Cet éloge est signé Paul Tchoukriel dans les colonnes de So Foot. Quand il n’opérait pas sur le banc de touche, Rudi Garcia s’est en effet déjà frotté plusieurs fois au métier de consultant à la télé, qu’il affectionne presque autant que celui de coach : « Si je n’étais pas devenu entraîneur de football, l’autre possibilité pour moi d’être heureux dans ma vie aurait été d’être journaliste sportif, a-t-il confié à The Athletic. Vous faites l’un des meilleurs métiers au monde si vous aimez le sport car vous pouvez suivre votre passion. » Allez Rudi, on te garde une place dans un planning du mois d’août pour taper le CR de la Serie A, deal ?

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