L'Angleterre diminuée face à la Norvège ?

Pas de bon augure pour faire face à Erling Braut Haaland. Alors que les Three Lions se préparent à affronter la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde (samedi, 23 heures), la BBC rapporte que Marc Guéhi serait victime d’une élongation aux ischio-jambiers, après une alerte contre le Mexique en huitièmes de finale. Sa blessure n’est pas considérée comme grave mais elle pourrait compromettre sa participation au quart de finale.

Declan Rice malade, Reece James sur le chemin du retour

En plus du défenseur central de Manchester City, l’Angleterre aurait disputé ce jeudi 9 juillet son deuxième entraînement sans son milieu de terrain titulaire et vice-capitaine Declan Rice, en raison d’une gastro-entérite. Alors que le staff anglais a pris les mesures nécessaires pour éviter la propagation de son virus, le Gunner souffre également d’un problème neurologique affectant ses ischio-jambiers et le bas de son dos, problème qui a été aggravé par la maladie.

Seule bonne nouvelle pour Thomas Tuchel : le retour de Reece James à l’entraînement depuis sa blessure, aussi aux ischio-jambiers, survenue contre le Ghana (0-0, le 23 juin). Le latéral droit devrait être disponible contre la Norvège.

Face à Antonio Nusa, il vaut mieux avoir les guiboles en forme.

Erling Haaland met la pression sur l’Angleterre