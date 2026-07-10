Ousmane Dembélé assume son rôle de patron

Et Ousmane, c’est (aussi) le patron ! Buteur pour mettre l’équipe de France à l’abri face au Maroc, Ousmane Dembélé s’affirme de plus en plus comme un leader de ces Bleus en quête de sacre mondial. « Ça fait maintenant dix ans que je suis en équipe de France, a-t-il rappelé sur la Six. Je suis un des plus anciens, il faut donner un peu de la voix. »

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Un but qui doit (aussi) à Mbappé

Et prendre quelques initiatives, comme sur ce but à l’issue d’une percée plein axe. « Deux ou trois minutes avant, Kylian (Mbappé) me dit de rester dans l’axe et que dès qu’on aura l’opportunité, on pourra partir en contre-attaque, a-t-il révélé. C’est ce qu’il s’est passé, il a fait une très belle course pour me libérer le champ. Je vois que je suis un peu ouvert et j’essaie surtout de cadrer ma frappe. »

Et pour une fois, Yassine Bounou n’a pas été impérial.

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