S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc (2-0)

Ousmane Dembélé assume son rôle de patron

TB
Réactions
Ousmane Dembélé assume son rôle de patron

Et Ousmane, c’est (aussi) le patron ! Buteur pour mettre l’équipe de France à l’abri face au Maroc, Ousmane Dembélé s’affirme de plus en plus comme un leader de ces Bleus en quête de sacre mondial. « Ça fait maintenant dix ans que je suis en équipe de France, a-t-il rappelé sur la Six. Je suis un des plus anciens, il faut donner un peu de la voix. »

Embed t.co

Un but qui doit (aussi) à Mbappé

Et prendre quelques initiatives, comme sur ce but à l’issue d’une percée plein axe. « Deux ou trois minutes avant, Kylian (Mbappé) me dit de rester dans l’axe et que dès qu’on aura l’opportunité, on pourra partir en contre-attaque, a-t-il révélé. C’est ce qu’il s’est passé, il a fait une très belle course pour me libérer le champ. Je vois que je suis un peu ouvert et j’essaie surtout de cadrer ma frappe. »

Et pour une fois, Yassine Bounou n’a pas été impérial.

Kylian Mbappé n’est pas triste pour Achraf Hakimi

TB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
20
Revivez la victoire de l'équipe de France contre le Maroc (2-0)
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc
Revivez la victoire de l'équipe de France contre le Maroc (2-0)

Revivez la victoire de l'équipe de France contre le Maroc (2-0)

Revivez la victoire de l'équipe de France contre le Maroc (2-0)
Articles en tendances

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt "Ousmane, Désiré, Kvara, Marqui" Paris 2025

à partir de 34.99€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.