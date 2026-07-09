Erling Haaland met la pression sur l’Angleterre

La pression, il ne la boit pas, il l’offre volontiers à l’Angleterre. Erling Haaland, qui a marqué lors de tous ses matchs de Coupe du monde (7 buts), délègue le statut de favori aux Three Lions, alors que les hommes de Ståle Solbakken s’apprêtent à les affronter en quarts de finale, ce samedi (23 heures).

« Les chances de la Norvège restent très faibles. Je pense qu’il y a des favoris incontestables, l’Angleterre en fait partie, et vous devriez tous mettre un maximum de pression sur les Anglais les gars », s’amusait le cyborg devant les journalistes, après avoir assuré que son pays pouvait profiter de cette pression sur les épaules britanniques.

Embed t.co

Interrogé sur le parcours étonnant de sa sélection, le joueur de Manchester City a ajouté : « Je ne m’y attendais pas du tout. Même avant le match contre le Brésil, je ne m’y attendais pas. Être en quarts de finale de la Coupe du monde avec la Norvège est assez surprenant, même pour moi. Jouer contre le Brésil, c’était un peu fou pour nous. Gagner contre eux et se qualifier pour les quarts de finale du Mondial aux États-Unis contre l’Angleterre, c’est vraiment exceptionnel. Et je pense que si vous regardez les images en Norvège, vous vous rendrez compte que c’est inhabituel pour le pays. »

Aux trois lions d’assumer leur statut de rois de la jungle.