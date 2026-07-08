Pronostic Norvège Angleterre : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic Norvège Angleterre : découvrez notre analyse détaillée, le pari Angleterre vainqueur et toutes les cotes pour ce quart de finale de Coupe du Monde.

Informations clés Norvège reste sur deux victoires, dont un exploit face au Brésil (2-1).

Angleterre enchaîne trois victoires, deux clean sheets en cinq rencontres.

La défense norvégienne n’a réalisé aucun clean sheet sur la période.

Erling Haaland a marqué lors de tous les matchs du tournoi.

Un seul H2H récent : victoire norvégienne 1-0 en 2014.

Infos du match Stade Miami Stadium (Miami, FL, USA) — capacité 64 478 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Quart de finale Entraîneur Norvège Staale Solbakken Entraîneur Angleterre Thomas Tuchel

La Norvège aborde ce quart de finale de Coupe du monde après deux victoires remarquées contre la Côte d’Ivoire (2-1) puis le Brésil (2-1), portées par un Erling Haaland décisif. L’équipe n’a cependant jamais réussi à garder sa cage inviolée dans ses cinq dernières sorties, et la fatigue s’accumule avec des déplacements répétés et plusieurs cas de virus signalés au sein du groupe. Martin Ødegaard et Haaland restent au centre du projet norvégien, mais des incertitudes planent sur l’état de fraîcheur du collectif. L’Angleterre, invaincue sur ses cinq dernières rencontres, s’appuie sur une défense plus solide (deux clean sheets) et affiche une dynamique offensive régulière, avec onze buts marqués lors des cinq dernières rencontres. Menée par Thomas Tuchel, la sélection vise une nouvelle demi-finale sur la scène mondiale.

Pour une rétrospective des plus beaux gestes du tournoi, consultez notre sélection des buts préférés de la Coupe du monde 2026, où Haaland a déjà marqué les esprits.

Forme récente des équipes

Date Domicile Score Extérieur Résultat 05/07/2026 Brésil 1-2 Norvège W 30/06/2026 Côte d’Ivoire 1-2 Norvège W 26/06/2026 Norvège 1-4 France L 23/06/2026 Norvège 3-2 Sénégal W 16/06/2026 Irak 1-4 Norvège W

La Norvège a connu une trajectoire ascendante, battant successivement la Côte d’Ivoire puis le Brésil. Erling Haaland, déjà auteur de sept buts dans le tournoi, reste le principal atout offensif, tandis que Martin Ødegaard organise le jeu. Cependant, la défense norvégienne n’a pas réalisé le moindre clean sheet sur cette période, encaissant au moins un but à chaque match. Tous les matchs de la Norvège se sont soldés par plus de 2,5 buts, illustrant leur capacité à marquer mais aussi leur perméabilité. La défaite 1-4 face à la France rappelle les limites du bloc défensif, même si cette équipe n’a jamais été muette offensivement. Les inquiétudes sanitaires (cas de virus, fatigue des déplacements) pourraient peser sur la capacité à tenir la distance face à l’Angleterre.

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/07/2026 Mexique 2-3 Angleterre W 01/07/2026 Angleterre 2-1 RD Congo W 27/06/2026 Panama 0-2 Angleterre W 23/06/2026 Angleterre 0-0 Ghana D 17/06/2026 Angleterre 4-2 Croatie W

L’Angleterre affiche une série de trois victoires consécutives, dont une qualification difficile mais maîtrisée contre le Mexique (3-2). Sur les cinq derniers matchs, la sélection de Thomas Tuchel a inscrit onze buts et n’en a concédé que cinq, avec deux clean sheets à la clé. L’équipe s’est montrée capable de s’imposer à l’extérieur (victoires contre le Mexique et le Panama), tout en contrôlant le tempo lors des rencontres à enjeu. La solidité défensive et la constance de l’attaque offrent une base stable, même si le nul 0-0 face au Ghana rappelle que l’équipe peut parfois peiner à forcer le verrou adverse. La dynamique positive et la capacité à gérer la pression des matchs à élimination directe jouent en faveur de l’Angleterre.

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Confrontations directes et contexte du match

Date Domicile Score Extérieur 03/09/2014 Angleterre 0-1 Norvège

Les deux équipes ne se sont croisées qu’une seule fois lors de la dernière décennie : la Norvège s’était imposée 1-0 à Wembley en 2014. Ce précédent reste isolé et ne reflète pas l’évolution des effectifs actuels. La moyenne de buts sur ce seul match (1,0) contraste nettement avec les tendances offensives récentes des deux sélections.

Notre pronostic Norvège – Angleterre

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► Le pari « Angleterre vainqueur » est coté à 1,85. Cette estimation, correspondant à une probabilité implicite de 54 %, s’appuie sur la série de trois victoires consécutives des Anglais et sur leur meilleure solidité défensive (deux clean sheets sur cinq rencontres, contre zéro pour la Norvège). Les Three Lions restent également invaincus sur la période analysée, alors que la Norvège a chuté lourdement face à la France. L’accumulation de fatigue et les soucis de santé dans le groupe norvégien ajoutent à l’incertitude côté scandinave. Le principal risque pour ce pari réside dans la capacité d’Haaland à faire basculer une rencontre sur une action, la Norvège ayant marqué lors de chacun de ses cinq derniers matchs.

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Aucun pari n’est sans risque, en particulier dans un quart de finale où l’exploit individuel peut changer la donne. La dynamique collective et la maîtrise défensive anglaise restent cependant des arguments forts pour ce pronostic Norvège – Angleterre. Pour ceux qui souhaitent profiter du bonus, il suffit de s’inscrire chez Winamax avant le coup d’envoi.

Le tableau des quarts de finale se précise