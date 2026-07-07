Lionel Messi sera toujours Lionel Messi

Il avait l’air occis à la 70e minute de ce diabolique Argentine-Égypte. Que nenni ! Lionel Messi s’était planqué dans une plinthe, il attendait son heure pour sortir les siens du lit et piquer la bande de Mohamed Salah. Lionel Messi est encore Lionel Messi. Il le sera toujours.

À onze minutes et des poussières de se lamenter, d’invoquer on-ne-sait-qui pour que cette Coupe du monde fasse de la place pour des beaux adieux. Certes, il y a eu les larmes de Luka Modrić, les deux buts de Riyad Mahrez, le beau parcours de Memo Ochoa, mais le train du foot-trumpiste était en train de tout écraser, même les sentiments, même le come-back de Neymar, même l’orgueil de Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, lui, est encore là. Il sauve les siens. Mieux : il montre qu’il est trop facile de sauver son peuple par un penalty, qu’il est trop facile de se sortir du sable égyptien avant le dernier quart d’heure d’un match mal embarqué. Grâce à la Pulga, l’Argentine élimine l’Égypte (3-2). Messi repousse les limites de sa retraite, et du football tout court. Tautologie.

Ce n’est jamais pas son jour

Rembobinons à la 79e minute de cet Argentine-Égypte splendide : à ce moment-là, un Lionel Messi castelroussin, Haissem Hassan, comme il y a eu un Neymar norvégien l’avant-veille, avait envoyé l’original paître. L’Égypte mène alors 2-0 contre l’Argentine. Lionel Messi marche, comme toujours. Il ne trouve pas d’espace dans l’axe, où ça colle, où ça ne respire pas. Il marche à l’ombre. Il s’exile tantôt derrière, tantôt à droite, pour foutre les glandes aux Pharaons et montrer qu’il n’a rien à faire dans ce monde, celui des Cristiano Ronaldo et Neymar, autoproclamés rédempteurs, réellement damnables. Une passe décisive et un but plus tard, Messi et sa bande rejoignent les quarts de finale de la Coupe du monde. Le Goat repousse le couperet de la quille. En face, Mohamed Salah, trop lent sur son crochet du pied gauche avant l’ultime but des Argentins, dit adieu à la Coupe du monde.

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La Pulga est la preuve qu’une légende peut finir ailleurs que sous un tapis. Le football pourrait ne jamais revoir ça. Les larmes de la Pulga à la fin du match en disent long. Elles racontent autant son investissement dans ce dernier été que la tonne d’attentes de tous les Argentins sur son dos. La rapidité avec laquelle Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul et les autres viennent l’étreindre et le porter au ciel raconte leur gratitude et leur servitude, volontaire. Dans le discours et dans les gestes, Cristian Romero, qui aurait pu lui voler la vedette pour être l’homme de l’espoir de l’Albiceleste, s’est contenté d’un abrazo à Leo, l’air de simplement dire merci. La servitude est légitime, car le résultat est grandiose.

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Peu importe son âge, 39 ans depuis le 24 juin dernier – c’est deux ans maximum pour une puce -, Messi continue de porter l’Argentine, aussi poussive contre le Cap-Vert que face à l’Égypte. Même quand pas grand-chose ne roule, que le jeu argentin est trop axial, que les joueurs sont aussi rôtis qu’un asado. Messi facture déjà huit buts cet été. Il égale le record argentin de Guillermo Stabile, en 1930, devenant le premier joueur à inscrire au moins sept buts lors de deux Coupes du monde distinctes. Les records tombent depuis 20 ans. L’impression est intacte. Le secret tient peut-être dans son régime apéritif, raconté au média argentin Luzu TV : « Le vino y sprite. Para que pegue rápido. » Du vin et du Sprite, pour que ça fasse vite effet. Il y en aura lors de la Cène.