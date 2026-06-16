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Une légende du Mexique tire sa révérence

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Une légende du Mexique tire sa révérence

Petit joueur ! La septième, ce n’est que dans quatre ans. Memo Ochoa et ses 40 piges sont en train de vivre leurs derniers instants dans le football professionnel. En effet, l’ex-portier d’Ajaccio a annoncé la fin de sa carrière dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube de la FIFA : « L’équipe nationale mexicaine a toujours été mon fil conducteur, dans ma carrière comme dans ma vie. Je ne conçois pas ma carrière sans elle. Maintenant que mon aventure avec la sélection est terminée, le football n’a plus de sens pour moi. »

Près de 1 000 matchs et un statut de légende

Passé dans dix clubs différents et cumulant 941 parties, Ochoa est surtout reconnu pour sa carrière internationale (153 matchs avec la sélection) et ses six Mondiaux disputés, ce qui en fait le recordman aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Ému, il parle de sa relation avec sa sélection : « L’équipe nationale mexicaine a toujours été mon fil conducteur, dans ma carrière comme dans ma vie. Je ne conçois pas ma carrière sans elle. Maintenant que mon aventure avec la sélection est terminée, le football n’a plus de sens pour moi. »

C’est donc pour cette raison que le futur retraité va lâcher les gants à la fin de la Coupe du monde : « Je ne vois aucun intérêt à continuer à jouer sans l’équipe nationale. J’ai adoré chaque instant passé ici. J’ai tout donné. Je pars sereinement, la tête haute, et très fier d’avoir vécu cette expérience. »

Rentrons, il pleut…

Times Square : au carrefour de leurs ambitions

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