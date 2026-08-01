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Quand Marc Cucurella fait porter sa médaille de champion du monde à son facteur

JD
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Quand Marc Cucurella fait porter sa médaille de champion du monde à son facteur

Sympa comme geste d’adieu. Transféré au Real Madrid cet été, Marc Cucurella n’a pas encore quitté l’Angleterre, du moins à en croire une photo de son facteur, un certain Gary, lequel a fièrement posé avec la médaille du champion du monde 2026 avec l’Espagne pendant sa tournée.

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Postée sur la page Visit Horsham, du nom d’une commune proche de Brighton où résident toujours Cucurella et sa famille, l’image fait presque autant sourire que la réflexion du postier : « Je pense que je suis le premier Anglais à porter une médaille de vainqueur de la Coupe du monde depuis 60 ans. »

Par contre le changement de DA capillaire on en parle ?

Mykhaïlo Mudryk voit enfin le bout du tunnel

JD

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