Quand Marc Cucurella fait porter sa médaille de champion du monde à son facteur

Sympa comme geste d’adieu. Transféré au Real Madrid cet été, Marc Cucurella n’a pas encore quitté l’Angleterre, du moins à en croire une photo de son facteur, un certain Gary, lequel a fièrement posé avec la médaille du champion du monde 2026 avec l’Espagne pendant sa tournée.

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Postée sur la page Visit Horsham, du nom d’une commune proche de Brighton où résident toujours Cucurella et sa famille, l’image fait presque autant sourire que la réflexion du postier : « Je pense que je suis le premier Anglais à porter une médaille de vainqueur de la Coupe du monde depuis 60 ans. »

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