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  • Juventus-Nice (2-0)

Nice s'incline logiquement contre la Juventus

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Nice s'incline logiquement contre la Juventus

  Juventus 2-0 Nice

Buts : Luiz (11e) et Oboavwoduo (89e)

Pas de quoi s’inquiéter. Opposé à la Juventus en match amical ce vendredi, Nice s’est incliné sans être ridicule. La faute aux buts de Douglas Luiz, qui a profité d’une hésitation de la recrue Laurent Abergel pour ouvrir le score d’un exploit personnel avant même le quart d’heure de jeu, et de John Oboavwoduo (qui a fait le break sur la fin, d’un bel enroulé).

Clauss n’était pas loin

En maîtrise sans être largement supérieure, la Vieille Dame s’est procurée les meilleures occasions avec notamment Joao Mario. Mais les Aiglons n’ont pas été loin d’égaliser, Jonathan Clauss envoyant par exemple une demi-volée croisée juste à côté du cadre suite à un centre parfait signé Melvin Bard à vingt grosses minutes du terme.

Encore en rodage.

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Juventus-Nice diffusé sur une plateforme insolite

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