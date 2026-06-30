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Une légende du FC Lorient met les voiles

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Une légende du FC Lorient met les voiles

Le capitaine quitte le bateau. Ce mardi, le FC Lorient a annoncé libérer son capitaine emblématique, Laurent Abergel, après sept saisons passées au club depuis son arrivée en 2019 et 229 matchs joués. Son contrat courait jusqu’en 2029, pour autant ce dernier a choisi de partir là où on lui promettait, à 33 ans, une paisible fin de carrière en terre conquise.

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Un possible départ à Nice ?

« J’ai décidé de donner une nouvelle orientation à ma carrière. Pour des raisons personnelles, c’est ma décision, et j’espère qu’elle sera comprise », a vaguement expliqué Laurent Abergel sur le site du club. Son départ s’expliquerait davantage par celui d’Olivier Pantaloni, qu’il pourrait probablement suivre à Nice, et dont il avait justement très mal vécu le départ.

Affaire à suivre…

Lorient officialise son nouveau coach

TJ

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