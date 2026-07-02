Olivier Pantaloni ramène un Lorientais à Nice

Pas besoin de porter un ciré pendant 10 mois de l’année sur la Côte d’Azur. Après sept saisons à porter fièrement les couleurs du FC Lorient, Laurent Abergel se rapproche du soleil, de la (vraie) mer et, surtout, d’Olivier Pantaloni en signant à l’OGC Nice. Le milieu emblématique des Merlus avait très mal vécu le départ de son entraîneur – pas franchement retenu par la direction – et n’a pas mis longtemps à le retrouver.

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Libéré par Lorient en début de semaine, il vient renforcer le milieu de terrain du Gym après une saison galère terminée par un maintien arraché au forceps. « Au-delà de ses qualités sportives, c’est également la personnalité du nouveau numéro 19 niçois qui a séduit les dirigeants rouge et noir. Fidèle à ses engagements, exemplaire dans son comportement et apprécié de tous ses partenaires, Laurent Abergel incarne pleinement les valeurs du club », a communiqué l’OGCN.

Pour un Marseillais, ça la fout mal.

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