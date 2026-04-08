Un club de Ligue 1 officialise le départ de son coach à la fin de la saison

On peut dire qu’il part « OP ». Lorient a acté le départ de son entraîneur Olivier Pantaloni à la fin de la saison. Dans un communiqué, le club centenaire a officialisé la non-prolongation du contrat de l’ancien coach d’Ajaccio.

Une offre de prolongation proposée

« Aussitôt après l’évolution de l’actionnariat mi-février, le FC Lorient a proposé à Olivier Pantaloni une offre de prolongation de deux ans pour s’inscrire dans la continuité de ses deux dernières saisons réussies, écrivent les Merlus, alors que le Corse de 59 ans avait déjà annoncé son départ à Ouest-France ce mercredi matin. Cette offre était calibrée à la hauteur de son engagement et des résultats obtenus. Représentant la rémunération la plus élevée jamais proposée à un entraîneur du FC Lorient, cette offre traduisait aussi – dans un contexte économique pourtant exigeant – la pleine confiance des dirigeants du club et du groupe BKFC, et une volonté sincère de poursuivre l’aventure. »

Lorient, promu après avoir remporté la Ligue 2 la saison dernière, est actuellement neuvième de Ligue 1. « De nombreux échanges ont eu lieu afin de finaliser cette prolongation jusqu’à hier (mardi) soir, poursuit le club. Avec son staff, Olivier Pantaloni a joué un rôle majeur dans les récents succès du FC Lorient, notamment avec la remontée en Ligue 1 puis le maintien cette saison. »