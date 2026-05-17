Le Havre conforte son maintien

Lorient 0-2 Le Havre

Buts : Faye (33e, CSC), Soumaré (62e) pour le HAC

Pas de mauvaise surprise. Face à une équipe de Lorient qui n’avait plus rien à jouer, les Havrais ont fait le travail pour assurer leur maintien sur la pelouse du Moustoir. Avec une victoire 2 à 0, les protégés de Didier Digard terminent donc l’exercice 2025-2026 à la 14e place.

Les Merlus à la faute

Si les Havrais ont fait le travail, les Lorientais leur ont toutefois grandement facilité le gain des trois points. Sur un centre a priori anodin de Sofiane Boufal, Abdoulaye Faye a propulsé le ballon dans ses propres filets pour offrir l’ouverture du score au HAC (0-1, 33e). Les Merlus ont eu l’occasion de revenir au score en fin de première période après le penalty concédé par Enzo Koffi pour une faute sur Laurent Abergel, mais la tentative de Bamba Dieng a été parfaitement détournée par Mory Diaw (45e+5).

Mais à force de persévérance, les Normands ont réussi à inscrire le but du break peu après l’heure de jeu. Déjà à l’origine du premier but havrais, Boufal a de nouveau fait parler sa magie pour délivrer une passe sublime pour Issa Soumaré qui a remporté son duel face à Yvon Mvogo (0-2, 62e). L’essentiel est donc assuré pour les Havrais, le HAC sera en Ligue 1 la saison prochaine.

Reste à voir l’avenir de Digard et de Bodmer.

FC Lorient (3-4-3) : Mvogo – Adjei (Meité, 73e), Talbi, Faye – Katseris, Cadiou, Abergel (Avom, 66e), Kouassi – Makengo (Karim, 67e), Dieng (Soumano, 81e), Pagis (Tosin, 67e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Le Havre AC (4-2-3-1) : Diaw – Sanganté (Gomis, 90e+3), Youté Kinkoué, Lloris, Koffi (Pembélé, 46e)- Ndiaye, Kechta (Ebonog, 73e) – Doucouré (Nego, 73e), Boufal (Mabimbi, 85e), Soumaré – Samatta. Entraîneur : Didier Digard.

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