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Le calendrier des barrages entre Nice et l’AS Saint-Étienne

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Le calendrier des barrages chamboulé

À la fin, il n’en restera qu’un. Le classement de la Ligue 1 version 2025-2026 est désormais figé, et c’est l’OGC Nice qui termine à la 16e place, synonyme de barrage contre Saint-Étienne. Ce scénario chamboule le calendrier établi : le barrage aller était prévu le jeudi 21 mai, et le retour le dimanche 24 mai… mais le Gym dispute la finale de la Coupe de France le vendredi 22 mai contre Lens.

La LFP n’est pas parfaite, mais elle n’obligera pas les Aiglons à jouer trois matchs en quatre jours (merci à elle). Les barrages se joueront donc la dernière semaine de mai, après la finale de la Coupe : le match aller aura lieu le mardi 26 mai, à Geoffroy-Guichard (20h45), et le retour trois jours plus tard, à Nice, le vendredi 29 mai (20h45). On surveillera d’ailleurs de possibles sanctions contre le Gym à la suite des débordements survenus au coup de sifflet final ce dimanche.

Tension maximale…

Auxerre valide son maintien à Lille !

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