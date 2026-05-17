Le Paris FC s’adjuge le derby parisien

Paris FC 2-1 Paris Saint-Germain

Buts : Gory (76e, 90e+4) pour le PFC // Barcola (50e) pour le PSG

Bonne fête des voisins. Alors qu’il n’y avait aucun enjeu dans cette rencontre, les deux équipes n’ayant plus rien à jouer hormis défendre l’hégémonie parisienne, c’est le Paris FC qui s’est imposé dans ce derby parisien, comme lors de la demi-finale des play-off de la Première Ligue qui s’est disputée à Jean-Bouin samedi.

Alimani Gory voit double

Si le PSG a fait respecter son rang en ouvrant le score grâce à Bradley Barcola (0-1, 50e), c’est bien le Paris FC qui s’est adjugé ce nouveau derby parisien. Entré à la 67e minute de jeu, Alimani Gory a été le grand artisan de la victoire du Paris FC. Auteur du but de l’égalisation moins de dix minutes après son entrée (1-1, 76e), l’ancien du Cercle Bruges a offert la victoire aux siens dans le temps additionnel, parfaitement servi par Luca Koleosho (2-1, 90e+4).

Champions de France mais pas de Paris.

Paris FC (4-4-2) : Trapp – Camara, Chergui, Coppola, Otavio (Traoré, 84e) – Ikoné (Gory, 67e), Lees-Melou, Matondo (Marchetti, 77e), Simon (Lopez, 67e) – Munetsi (Kebbal, 67e), Geubbels (Koleosho, 68e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov – Zaïre-Emery (Lee, 58e), Zabarnyi, Marquinhos, Lucea (Fernandez, 46e) – Vitinha, Beraldo, Ruiz – Barcola (Mbaye, 58e), Dembélé, Kvaraskhelia (Mayulu, 58e). Entraîneur : Luis Enrique.

Kombouaré n’aime pas les fessées