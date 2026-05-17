Le PSG a bien récupéré son trophée à Jean-Bouin

Nouvelle définition pour le terme « gênant » ? Alors que le Paris Saint-Germain défie le Paris FC à Jean-Bouin ce dimanche soir, les protégés de Luis Enrique ont bien récupéré leur trophée après une cérémonie particulièrement étrange.

An unusual trophy ceremony this year, as PSG celebrate their Ligue 1 title in front of their fans in the away end at Paris FC (just metres away from their own stadium) before kick-off Coverage of the Paris derby and the rest of the Ligue 1 final day on @GFFN pic.twitter.com/lfkZO5XbWc — Raphaël Jucobin (@rafajuc) May 17, 2026

Une remise expédiée en trois minutes avec des joueurs parisiens sortis en tenue d’échauffement avec la tunique domicile au-dessus, aucune annonce du speaker ou de discours du président de la LFP, Vincent Labrune, et les animations du Paris FC retransmises sur les écrans géants qui ne se sont pas arrêtées pour autant. Deux chants ont été entonnés par les ultras parisiens et un podium de fortune avait été installé devant le parcage parisien garni de fumigènes.

Tout ça pour ça.

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