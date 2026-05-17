Griezmann quitte le Metropolitano sur une victoire

L’Amor avec un grand A. Antoine Griezmann a disputé son dernier match au Metropolitano ce dimanche. Le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético n’a pas marqué, mais il a été passeur décisif pour Ademola Lookman et les Colchoneros l’ont emporté contre Gérone (1-0). Le club madrilène revient à hauteur du troisième du championnat, Villarreal, défait par le Rayo Vallecano (2-0). Grizou est entré sur la pelouse en compagnie de ses enfants et a été chaudement ovationné par le public rojiblanco.

Le Real Madrid s’est lui aussi imposé sur la pelouse du Séville FC (0-1). Vinícius a inscrit le seul but de la rencontre. Trois jours après sa saillie devant les journalistes, Kylian Mbappé était titulaire et a joué l’intégralité de la rencontre. Son titre de Pichichi est presque acquis : avec 24 buts, il garde deux longueurs d’avance sur Vedat Muriqi (22), resté muet avec Majorque. Le Celta de Vigo, sixième du classement, a quant à lui assuré sa qualification européenne avec son nul à Bilbao (1-1). Getafe, septième, détient virtuellement le dernier ticket européen, mais sous la pression du Rayo et de Valence, vainqueur renversant de la Real Sociedad (3-4).

Un Gérone-Elche fatal samedi prochain

Au coup d’envoi de cette 37e journée, seulement huit points séparaient la Real Sociedad (8e) de Levante (19e). On y voit désormais un peu plus clair dans la lutte pour le maintien. Levante, justement, a réussi un gros coup en battant un autre relégable, Majorque (2-0), ce qui lui permet de sortir de la zone rouge. Gérone en fait les frais et se retrouve 18e avant l’ultime journée. Le club catalan n’aura pas d’autre choix que de battre Elche (17e avec deux points de plus) samedi prochain pour sauver sa tête.

Malheur au vaincu…

L’émotion d’Antoine Griezmann pour sa dernière au Metropolitano