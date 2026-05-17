Mamelodi prend l’avantage sur l’AS FAR

Mamelodi Sundowns 1-0 FAR Rabat

But : Modiba (37e) pour les Brazilians

Rien n’est perdu. Dans une rencontre dominée par Mamelodi qui s’est imposé sur le plus petit des écarts (1-0), le FAR aura son mot à dire lors de la rencontre retour qui se disputera le 24 mai prochain au stade Prince Moulay Abdallah.

Succès logique

Déjà finaliste de l’édition précédente perdue face aux Égyptiens de Pyramids, Mamelodi a asphyxié le FAR lors de la première période. Dominateurs, les protégés de Miguel Cardoso ont toutefois fait la différence sur coup de pied arrêté, puisque c’est grâce au coup franc parfaitement exécuté par Aubrey Modiba que les Brésiliens ont ouvert le score (1-0, 37e).

Les plus de vingt minutes d’interruption au retour des vestiaires, à cause d’un problème technique sur le dispositif VAR, n’ont finalement eu aucune incidence sur les joueurs de Mamelodi. Si la VAR a été indisponible durant toute la seconde période, aucune situation litigieuse n’a été à souligner. Peu après l’heure de jeu, Brayan Leon aurait pu faire le break pour les locaux, mais sa tentative a flirté avec l’extérieur du poteau d’Ahmed Tagnaouti, troisième gardien de la sélection marocaine (62e). Les Militaires ont su faire le dos rond en défense, mais ont manqué de tranchant en attaque pour pouvoir inquiéter Ronwen Williams et sa défense. Un avantage pris donc par le club de Lebo Mothiba, l’ancien Strasbourgeois, et vainqueur de la compétition en 2016.

L’AS Far devra faire plus au retour pour tenter d’empocher sa deuxième Ligue des champions après le sacre de 1985.

Mamelodi Sundowns FC (4-3-3) : Williams – Modiba (Lunga, 76e), Ndamane, Cupido, Mudau – Mokoena, Adams, Lethlaku (Saleng, 76e) – Matthews (Sales, 89e), Santos (Allende, 80e), Leon (Mothiba, 90e). Entraîneur : Miguel Cardoso.

AS FAR Rabat (4-4-2) : Tagnaouti – Bach, Louadni, Abdelhamid, To Carneiro – Slim (Mbemba, 66e), Alt, Hrimat, Hammoudan – El Fahli, Hadraf. Entraîneur : Alexandre Santos.

L’arbitre controversé de la finale de la CAN officiera en finale de la C1