Brighton chute et voit Brentford se rapprocher

Chelsea a le sourire. Si beaucoup d’équipes n’avaient plus rien à jouer lors de cette 37e journée, la course à l’Europe n’a pas encore livré son verdict pour les prétendants à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conférence.

Alors que Brighton s’est incliné face à Leeds en toute fin de match sur un but de Dominic Calvert-Lewin (1-0, 90e+6), Brentford n’a pas su profiter du faux pas de son rival pour les dépasser au classement. Mais, les Bees ont limité la casse en parvenant à accrocher Crystal Palace en toute fin de match au Brentford Community Stadium (2-2). Dans le ventre mou, les Eagles n’ont plus rien à jouer dans cette fin de championnat. Oui mais les protégés d’Oliver Glasner ont la première finale de leur histoire face au Rayo Vallecano en C4 le 27 mai prochain à préparer. Une donnée qu’avait parfaitement en tête Ismaïla Sarr au moment de se faire justice en transformant le penalty qu’il a obtenu dès l’entame de la rencontre (0-1, 6e). Les Eagles ont beau dominé la rencontre, ils ont peiné à inscrire le but du break puisque les tentatives de Sarr (16e), puis Jørgen Strand Larsen (33e) se sont toutes deux écrasées sur les montants de Caoimhin Kelleher. Contre le cours du jeu, les Bees sont parvenus à revenir à hauteur grâce à l’ancien lorientais Dango Ouattara, buteur malgré lui en contrant le dégagement de Jaydee Canvot (1-1, 40e). Mais Crystal Palace est finalement parvenu à inscrire ce deuxième but qui les a fuit toute la première période grâce à Adam Wharton, parfaitement servi par Daniel Muñoz (1-2, 52e). Mais Ouattara, buteur casquette sur le premier but des Bees, avait à coeur de marquer de son empreinte cette rencontre et sur un centre de Sepp van den Berg, l’international burkinabé a sauté plus haut que tout le monde pour reprendre le ballon et l’envoyer dans la gauche du but (2-2, 88e).

Sunderland vient se mêler à la lutte

Brentford n’a pas seulement perdu une occasion de revenir sur Brighton, le club de la banlieue londonienne a également vu Sunderland se rapprocher dangereusement après sa victoire face à Everton (1-2). Pourtant malmenés en première période avec l’ouverture du score de Merlin Röhl et sa frappe déviée par Granit Xhaka dans son but (1-0, 43e), les Black Cats se sont révoltés dans le second acte. C’est Brian Brobbey qui a permis à Sunderland de recoller au score sur un service trois étoiles d’Enzo Le Fée (1-1, 59e). Passeur décisif sur le premier but, Le Fée est venu catapulter le cuir dans les filets de Jordan Pickford (1-2, 81e), avant que Wilson Isidor porte l’estocade finale aux Toffees dans le temps additionnel (1-3, 90e+1).

Pour cette rencontre sans enjeu, Wolverhampton et Fulham se sont tenus en échec (1-1). Tout s’est joué en première période avec l’ouverture du score de Mateus Mané (1-0, 25e), avant que ce dernier ne vienne concéder un penalty dans sa surface pour une faute sur Timothy Castagne. Un penalty parfaitement transformé par Antonee Robinson (1-1, 45e+3).

Une dernière journée qui s’annonce palpitante à tous les étages.

Brentford 2-2 Crystal Palace

Buts : Ouattara (40e, 88e) pour les Bees // Sarr (6e, SP), Wharton (52e) pour les Eagles

Everton 1-3 Sunderland

Buts : Röhl (43e) pour les Toffees // Brobbey (59e), Le Fée (81e), Isidor (90e+1) pour les Black Cats

Leeds 1-0 Brighton

Buts : Calvert-Lewis (90e+6) pour les Peacocks // X (Xe) pour les Seagulls

Wolverhampton 1-1 Fulham

Buts : Mané (25e) pour les Wolves // Robinson (45e+3) pour les Cottagers

Brighton et Brentford confirment leur méforme avec un nul sans but