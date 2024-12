Nottingham fait tomber Brentford, Newcastle éparpille Ipswich

Isak un peu, beaucoup, à la folie !

En déplacement sur la pelouse d’une équipe d’Ipswich qui n’a toujours pas gagné à domicile cette saison, Newcastle s’est amusé face au 18e du championnat (4-0) : portés par un énorme Alexander Isak, auteur d’un triplé, les Magpies ont aussi pu compter sur un très bon Jacob Murphy (buteur et passeur) qui a mis le feu dans la défense des Tractor Boys. Dans un duel emballé et emballant, West Ham et Brighton ont quant à eux partagé les points (1-1) : si les visiteurs ont ouvert le score grâce à leur recrue estivale Mats Wieffer, les Hammers n’ont pas tardé à égaliser par l’intermédiaire de Mohammed Kudus. À noter le très bon match de Carlos Baleba, l’ancien Lillois.

Devinez qui est sur le podium…

Mais le gros coup de ce samedi après-midi vient de Nottingham Forest qui a réussi l’exploit de s’imposer à Brentford, jusqu’ici invaincu en huit rencontres dans son antre (0-2) : après avoir pris l’avantage grâce à Ola Aina, les joueurs de Nuno Espirito Santos ont doublé la mise dès le retour des vestiaires sur un but d’Anthony Elanga. Avec ce succès, Forest passe provisoirement devant Arsenal (qui affronte Crystal Palace) et monte à la troisième place de Premier League.

Dans le top 3, oui !

Brentford 0-2 Nottingham

Buts : Aina (38e) et Elanga (51e) pour Forest

Ipswich 0-4 Newcastle

Buts : Isak (1e, 45e+2 et 54e) et Murphy (32e) pour les Magpies

West Ham 1-1 Brighton

Buts : Kudus (58e) pour les Hammers // Wieffer (51e) pour les Seagulls

