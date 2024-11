L’entrée folle de Harry Wilson pour faire gagner Fulham

AT le Mardi 05 Novembre à 11:20 Article modifié le Mardi 05 Novembre à 12:11

Le coaching de l’année.

Entré à moins de dix minutes du terme contre Brentford, Harry Wilson pouvait difficilement espérer une meilleure fin de match. Alors que Fulham est mené depuis la 24e minute, l’ancien espoir de Liverpool a fait exploser Craven Cottage grâce à un doublé complément fou. La folle remontée commence au début du temps additionnel.

Sur un centre anodin, il tente une aile de pigeon improbable du pied gauche. Le geste surprend tout le monde et le ballon se glisse dans le filet opposé. Et comme si ce n’était pas assez, ce même Wilson catapulte une tête à bout portant sur la droite du gardien, près d’une minute après la fin du temps additionnel. Un doublé express histoire de faire chavirer, pour de bon, la soirée dans l’irrationnel. Ce succès permet en plus à Fulham de basculer dans la première partie de tableau, à la 9e place.

C’est ce qu’on appelle gagner sa place de titulaire… ou de joker de luxe.

