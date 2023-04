La Premier League va organiser un tournoi de présaison aux États-Unis

Can I get some burgers with some peanut butters?

La Premier League a annoncé ce mardi qu’elle organiserait son premier tournoi estival aux États-Unis en 2023. Six clubs traverseront l’Atlantique pour disputer trois matchs chacun : Aston Villa, Brentford, Brighton, Chelsea, Fulham et Newcastle.

The #PL action is crossing the pond this summer 🌎🇺🇸 6️⃣ clubs 5️⃣ cities 9️⃣ matches 1️⃣ solid summer #PLSummerSeriespic.twitter.com/gGZt6Jyr4m — Premier League USA (@PLinUSA) April 11, 2023

Les effectifs sillonneront cinq villes de la côte Est d’Orlando (Floride) à Harrison (New Jersey), proche de New York. La Premier League a également annoncé profiter de ce tournoi pour créer « un programme communautaire et des initiatives pour le football auprès des enfants ».

On attend désormais le plan écologique que va pondre la PL pour se donner bonne conscience, à l’image de celui de la LFP.

