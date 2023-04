Le plan écologique de la LFP pour le Trophée des champions à Bangkok !

La LFP s’affirme éco-responsable en organisant son trophée des champions à… Bangkok.

La Ligue de football professionnel a annoncé ce mercredi le lancement de son plan de contribution carbone dans le cadre de l’organisation du prochain Trophée des champions. Le match aura lieu le 5 août à Bangkok (Thaïlande), soit à 10 000 kilomètres – et 12h54 de vol – de Paris. « En cohérence avec sa stratégie RSE, la LFP va engager ses meilleurs efforts pour minimiser l’empreinte carbone de cet événement , peut-on lire. La priorité est de réduire l’empreinte carbone dans l’organisation du tournoi ». Pour cela la LFP s’engage à prendre trois mesures : réduire le « nombre de repérages réalisées en amont de l’évènement, » rationaliser le « nombre de personnes mobilisées lors de l’événement » et privilégier les « vols réguliers et les compagnies aériennes engagées dans des programmes de contribution carbone ».

Lancement d’un plan inédit de contribution carbone pour le Trophée des Champions 2023 ➡️ https://t.co/eEjyz0slhA pic.twitter.com/Gqb917KUS1 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) April 5, 2023

Par ailleurs, le communiqué indique qu’au-delà de ces actions, la LFP participe au financement « d’un projet de reconstitution d’un massif incendié en 2021 dans le département des Landes ». Dans le cadre de ce projet « labellisé “Label bas-carbone” par le Ministère de la Transition écologique, et géré par la Société Forestière », 21 900 arbres seront replantés sur une superficie de 17,53 hectares. « À travers sa contribution, la LFP aura permis la séquestration de 2 720 tonnes eqCO2 sur 30 ans », affirme le communiqué, qui ajoute : « Une partie des travaux sera réalisée par une entreprise d’aide à l’emploi de personne en situation de handicap (ESAT), localisée à proximité (25 kilomètres) du chantier ».

Pourquoi ne pas plier ce Trophée des champions sur un 7 contre 7 afin de « rationaliser le nombre de personnes mobilisées lors de l’événement » ?

La pouponnière de Clairefontaine