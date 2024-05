Un joueur de Rotherham paie 600 pintes à ses supporters

Super Viktor.

Bon dernier de Championship avec seulement quatre victoires, Rotherham a vécu une saison cauchemardesque, qui s’achèvera samedi par une relégation logique en League One. Viktor Johansson a tout de même voulu marquer la fin de l’exercice 2023-2024 sur une note positive : il a d’ores et déjà payé 600 pintes pour les supporters qui se rendront au Cutlers Arms, un pub situé près du stade, samedi, avant la réception de Cardiff.

🚨Special Message from Viktor @Viktor1898

At 9am this Saturday The @CutlersArms will open early at his request with a special treat for Millers Fans.

The first 600 pints (1 per person) are being paid for by Viktor as a THANK YOU (Not Goodbye) for your support.

Each drink… pic.twitter.com/hKAyZ2EfAe

— 𝕂𝕖𝕧 𝕁𝕠𝕙𝕟𝕤𝕠𝕟 (@kevjohnson77) May 2, 2024