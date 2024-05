Malick Fofana décrit le rôle d'Alexandre Lacazette sur sa progression

C’est peu dire que l’Olympique lyonnais tourne bien.

Avec une seule défaite et huit victoires sur leurs dix derniers matchs, les Gones se sont offerts une jolie fin de saison. Avec, en prime, une possibilité de se qualifier pour une coupe d’Europe en passant par le championnat lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1 ou en remportant la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Meilleur buteur du club, Alexandre Lacazette n’est pas pour rien dans cette histoire. Surtout qu’à en croire les propos de Malick Fofana, l’homme fort de l’équipe ne sert pas qu’à faire trembler les filets : il serait aussi une source d’inspiration pour les jeunes, à qui il distribue régulièrement des bons mots.

« Il est directement venu vers moi, il m’a dit que je devais rester moi-même et avoir confiance en moi… Que tout irait bien. Il est conscient que j’ai des qualités, que je dois les utiliser, a ainsi raconté le Belge de dix-neuf ans, sur Eleven Belgium. Les grands joueurs ont quelque chose en plus, on peut apprendre beaucoup d’eux et c’est ce que je fais. Nous parlons, il me donne des conseils. Tout est bon à prendre, nous nous comprenons ! Quand ça va moins bien sur le terrain, il a souvent les mots justes. Il essaie toujours de me motiver, c’est un bon capitaine. »

Le Général n’étant pas éternel, il faut savoir en profiter tant qu’il en est encore temps.