Encore une recrue pour Lyon

Après Duje Ćaleta-Car, Mama Baldé !

Comme le défenseur central croate, l’attaquant s’est définitivement engagé à l’Olympique lyonnais ce lundi après y avoir été prêté par Troyes durant la saison 2023-2024. Avec les Gones, l’ancien de l’ESTAC a eu le temps de disputer 23 matchs (20 en Ligue 1, 3 en Coupe de France).

✍ Mama Baldé, attaquant bissau-guinéen prêté par Troyes en 23/24, a signé un contrat de deux ans avec l'Olympique Lyonnais, jusqu'en juin 2026. 🤝🔴🔵 pic.twitter.com/F0OwRsSDUR — Olympique Lyonnais (@OL) July 8, 2024

Le Bissau->Guinéen, qui a déjà trouvé le chemin du but à deux occasions en faveur de son nouvel employeur, a signé pour le club rhodanien jusqu’en juin 2026 et aurait été acheté environ six millions d’euros. Le joueur est également passé par Dijon, entre 2019 et 2021.

Rien de surprenant, finalement, puisqu’il s’agit d’une clause automatique.

Un ancien de Marseille à Lyon