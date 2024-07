Marc Cucurella répond aux supporters allemands après les sifflets contre la France

En voilà un qui ne partira pas en vacances en Allemagne.

C’est une action qui a largement fait débat : alors que le score est de 1-1 dans la prolongation entre l’Espagne et l’Allemagne, M. Taylor décide de ne pas accorder de penalty à la Mannschaft après que le ballon a heurté le bras de Marc Cucurella dans la surface. L’Allemagne éliminée de son tournoi, de nombreux supporters allemands ont alors pris le latéral espagnol pour cible en le sifflant allègrement lors de la demi-finale face aux Bleus. « Au début, j’ai été surpris. Je m’en suis rendu compte pour la première fois lorsque mon nom a été prononcé avant le match et que beaucoup de gens ont commencé à siffler. J’ai réfléchi un peu et j’ai vite compris qu’ils sifflaient pour la faute de main », s’est étonné l’intéressé dans un entretien pour The Athletic.

« J’étais un peu triste que certaines personnes soient venues au stade juste pour siffler un joueur. Certains ont gaspillé leur argent dans des billets qu’ils auraient pu offrir à des supporters qui auraient vraiment apprécié le match, a-t-il poursuivi, affirmant pourtant ne pas être vraiment surpris, lui qui avait déjà connu pareille mésaventure lors de son retour à Brighton vêtu d’un maillot de Chelsea. D’une certaine manière, j’y suis habitué. C’était une grosse bronca à chaque fois que je touchais le ballon. Ce n’est pas insurmontable, mais ce n’est pas agréable. »

Au moins, il est prévenu avant la finale.

