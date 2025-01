L'hymne à la João

Il est des soirs où il est difficile de désigner le joueur qui repartira avec le trophée d’homme du match, tant les prestations individuelles de grande qualité sont nombreuses et les candidats divers. Ousmane Dembélé a eu beau signer une entrée retentissante, Désiré Doué mettre le feu aux quatre coins du terrain pendant une heure ou Willian Pacho ressortir vivant de son duel en haute altitude avec Erling Haaland, c’est finalement João Neves qui ramènera la relique chez lui. Une illustration de la qualité de la copie rendue par le milieu de poche portugais, auteur de son meilleur match depuis son atterrissage au pied de la Tour Eiffel. Dans l’euphorie générale provoquée par un match au scénario fou, l’ancien Benfiquiste a régné, de la première à la dernière minute.

Ce mercredi soir, le milieu de terrain bien trop friable et dépassé par l’intensité d’Arsenal à l’Emirates Stadium a semblé bien loin. Face à un nouvel adversaire venu de l’autre côté de la Manche, l’entrejeu parisien s’est offert une soirée très nettement plus consistante. Bien aidé par Vitinha et Fabian Ruiz – puis Warren Zaïre-Emery –, João Neves aura été l’homme de cette métamorphose. Dans les chiffres avec la bagatelle de onze duels remportés, cinq tacles réussis (record du match), six ballons récupérés… Mais dans l’impression visuelle également, tant le petit bonhomme a donné l’impression d’être partout. Y compris sur le plan offensif, lui qui restera comme le Parisien ayant le plus tenté sa chance avec sept frappes. Et si Manchester City n’a pas retenu la leçon après un premier frisson de la tête au second poteau sur coup franc, il en a profité pour marquer sur une situation similaire pour faire basculer la partie à une grosse dizaine de minutes du terme.

Petit João est devenu grand

Un coup de casque pas sans rappeler Marco Verratti face au Barça – à la différence que l’Italien avait trouvé la faille sur corner, dans une victoire contre un ogre du continent qui avait fait chavirer la porte d’Auteuil. Les habitués du coin auront d’ailleurs forcément eu quelques réminiscences au fil de la soirée. À partir de ce but, l’international portugais et ses petits copains ont défendu bec et ongles un avantage primordial devant une foule plus bruyante que jamais. « Il y plusieurs émotions partagées, se réjouissait-il dès le coup de sifflet final au micro de Canal +. On a dominé en première période et même à 2-0, on a réussi à revenir. Je suis très fier de l’équipe. On a gardé la même philosophie, c’est ça le secret. »

Dans un tel contexte, le PSG se serait souvent effondré après ces deux buts concédés contre le cours du jeu en l’espace de trois minutes. Mais pas cette fois, et sa hargne contagieuse et sa détermination de tous les instants n’y sont clairement pas étrangers. Recruté l’été dernier à Benfica et débarqué dans la Ville lumière entouré de grands espoirs pour l’avenir, Neves continue de montrer tout ce que le PSG peut attendre de lui dans les années à venir. Pour autant, ne comptez pas sur le héros du soir s’attirer toutes les louanges. « Pour moi, le trophée d’homme du match ce n’est pas important. Je suis encore plus heureux pour les résultats, je vais pouvoir aller dormir en étant relâché. » Nul doute que comme pour tous les supporters parisiens, les rêves seront beaux. Et grands, peut-être.

