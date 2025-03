Véronique Rabiot va porter plainte après PSG-OM

L’empire Rabiot contre-attaque.

Le retour d’Adrien Rabiot au Parc sous le maillot de l’OM a été aussi électrique que prévu. Entre sifflets, chants insultants et banderoles hostiles, l’ancien Parisien a eu droit à un accueil des plus virulents de la part des supporters du PSG. L’affaire va prendre une tournure judiciaire : Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, a annoncé son intention de porter plainte après avoir été directement ciblée par ces insultes.

Véronique Rabiot fait part de son indignation

« Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s’indigne. Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse », a-t-elle déclaré au micro de Radio France.

Parmi les banderoles déployées, l’une d’elles attaquait frontalement son fils et elle-même : « Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. » Une autre tournait en dérision la filiation de Rabiot, en citant plusieurs anciens joueurs du PSG passés par l’OM : « Vero c’est lequel son vrai père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ? » Une provocation qui dépasse largement le simple chambrage footballistique, le père du joueur étant décédé en 2019 après avoir passé plusieurs années victime d’un syndrome d’enfermement à la suite d’un AVC.

Le chambrage, c’est oui ; les attaques de ce genre, c’est non.

