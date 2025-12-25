S’abonner au mag
Légende de Nottingham Forest, John Robertson est mort

Nottingham Forest a annoncé ce jeudi le décès de John Robertson, ancienne légende du club, à l’âge de 72 ans. L’ailier écossais avait porté les couleurs des Reds pendant quatorze saisons (1970-1983 et 1985-1986), remportant au passage deux Coupes des clubs champions et un titre de champion d’Angleterre. « Véritable légende de notre club et double vainqueur de la Coupe d’Europe (des clubs champions en 1979 et 1980), le talent inégalé, l’humilité et le dévouement indéfectible de John à Nottingham Forest ne seront jamais oubliés », a écrit le club dans son communiqué.

Deux sacres européens dans lesquels il avait joué un rôle primordial en étant passeur décisif pour Trevor Francis lors de la première finale contre Malmö en 1979 (1-0), puis unique buteur face à Hambourg lors de la suivante (1-0).

