- Aston Villa-Nottingham Forest (3-1)
11e victoire consécutive à domicile pour Aston Villa
Aston Villa 3-1 Nottingham Forest
Buts : Watkins (45e+1), McGinn (49e et 73e) pour Aston Villa // Gibbs-White (61e) pour Nottingham Forest
Aston Villa a perdu à Arsenal, qui a donc brisé sa série d’invincibilité ?
Peut-être, mais les Villans sont toujours aussi injouables à la maison : lors de la vingtième journée de Premier League, les locaux ont dominé Nottingham Forest et signé leur onzième victoire d’affilée à domicile toutes compétitions confondues. L’équipe d’Unai Emery reprend donc sa marche en avant, et double Manchester City à la deuxième place (à trois points des Gunners, même si ces derniers et les Sky Blues ont un match supplémentaire à disputer).
L’ouverture du score pour Watkins, le doublé pour McGinn
C’est l’inévitable Ollie Watkins qui a ouvert le score dans le temps additionnel de la première période, son bel enroulé faisant craquer la défense des visiteurs. Puis, John McGinn s’est offert un doublé dans le second acte : le milieu de terrain a d’abord été trouvé par un centre de Matty Cash juste après la pause, avant d’enfoncer le clou en profitant d’une sortie foirée d’un John Victor blessé sur l’action. Le but de Morgan Gibbs-White n’a quant à lui servi à rien, si ce n’est à relancer le suspense.
C’est reparti !
WATKINS LA MERVEILLE 🍬 La frappe fabuleuse de l'Anglais donne l'avantage à Villa 10 secondes à peine avant la mi-temps 💥#AVLNFO | #PremierLeague pic.twitter.com/lCtn1vre2K— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 3, 2026
