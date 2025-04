Aston Villa relève la tête avant de défier le PSG

Le retour des Villans est-il possible ?

À trois jours de leur quart de finale retour face au PSG, les joueurs d’Aston Villa ont repris un peu de confiance en allant s’imposer sur la pelouse du relégué Southampton (0-3). Cependant, il aura fallu attendre la fin de partie pour voir les entrants offrir un succès précieux au club de Birmingham dans la course à la prochaine Ligue des champions : d’un superbe geste dans la surface sur une ouverture de Youri Tielemans, Ollie Watkins a d’abord rappelé son talent face au but avant que Donyell Malen ne plie l’affaire d’une belle frappe croisée. Un match dans lequel Marco Asensio aura manqué deux penaltys, le deuxième profitant tout de même à John McGinn pour corser l’addition.

Forest ne court plus si vite

Une Ligue des champions que Nottingham Forest est loin d’être assuré de disputer, car, face à une équipe d’Everton en grande difficulté cette saison, l’actuel troisième de Premier League est resté impuissant en se faisant même surprendre sur le gong par Abdoulaye Doucouré (0-1). Enfin, match nul entre Brighton et Leicester, mais avec la manière (2-2) : un doublé de João Pedro sur penalty d’un côté, un but en angle fermé de Stephy Mavididi et une tête gagnante de Caleb Okoli sur coup franc de l’autre.

Deux partout, balle au centre.

Southampton 0-3 Aston Villa

Buts : Watkins (73e) et Malen (79e) et McGinn (90e+4)

Brighton 2-2 Leicester

Buts : Pedro (31e SP et 55e SP) pour les Seagulls // Mavididi (38e) et Okoli (74e) pour les Foxes

Nottingham Forest 0-1 Everton

But : Doucouré (90e+4)

