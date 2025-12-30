Arsenal fait le show contre Villa, Manchester United accroché par les Wolves

Arsenal a terminé l'année sur les chapeaux de roues avec un succès de choix face à Aston Villa (4-1), alors que Manchester United, pourtant dans une dynamique plutôt positive, n'a pu prendre qu'un point à la maison face à Wolverhampton, lanterne rouge (1-1).

Arsenal 4-1 Aston Villa

Buts : Gabriel (48e), Zubimendi (52e), Trossard (69e) et Gabriel Jesus (78e) pour les Gunners // Watkins (90e+4) pour les Villans

Le dernier multiplex de l’année en Premier League a tenu ses promesses. Les quatre premiers matchs de ce mardi soir ont livré leur lot de buts – quatorze, en l’occurrence – et Arsenal a tâché de faire grimper le total un peu plus tard dans la soirée. Il a pourtant fallu attendre la seconde période, à l’Emirates Stadium, pour voir les hommes de Mikel Arteta se lâcher pour de bon, après un premier acte passé à subir des transitions éclair de la part d’Aston Villa, qui a cruellement manqué de précision dans le dernier tiers, où William Saliba a régné.

Une deuxième période de classe

On ne sait pas ce qui s’est dit dans le vestiaire d’Arsenal à la pause, mais on a vu des Gunners transfigurés dès le retour des vestiaires et rapidement récompensés grâce à Gabriel, clinique sur corner (1-0, 48e). C’était alors le début du show d’Arsenal, qui a fait le break dans la foulée, d’un extérieur du pied de Martin Zubimendi (2-0, 52e). Leandro Trossard a éteint le suspense un petit quart d’heure plus tard sur un coup de canon du droit, laissant Emiliano Martínez sans réponse (3-0, 69e). La soirée s’est encore embellie pour Arsenal lorsque Gabriel Jesus a inscrit son premier but de la saison, lui qui a connu de nombreux pépins ces derniers mois, décisif cette fois seulement une petite minute après son entrée en jeu (4-0, 78e). Villa a sauvé l’honneur, tant bien que mal, dans le temps additionnel, avec une réduction de l’écart d’Ollie Watkins dans le but vide (4-1, 90e+4).

Les Gunners ne pouvaient pas mieux finir l’année, les voilà désormais provisoirement avec cinq points d’avance sur City, qui jouera jeudi soir à Sunderland.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Timber (White, 83e), Saliba, Gabriel (Lewis-Skelly, 77e), Hincapié – Odegaard, Zubimendi, Merino (Norgaard, 73e) – Saka (Madueke, 83e), Gyökeres (Gabriel Jesus, 77e), Trossard. Entraîneur : Mikel Arteta.

Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez – Bogarde, Konsa, Lindelöf, Digne – Onana (McGinn, 46e), Tielemans (Hemmings, 82e) – Sancho (Malen, 61e), Buendía (Garcia, 61e), Rogers (Jimoh-Aloba, 82e) – Watkins. Entraîneur : Unai Emery.

Manchester United 1-1 Wolverhampton

Buts : Zirkzee (27e) pour les Red Devils // Krejci (45e) pour les Wolves

Il y a eu beaucoup moins d’étincelles du côté d’Old Trafford, où Manchester United s’est sévèrement pris les pieds dans le tapis, face à une équipe de Wolverhampton qui a la tête sous l’eau depuis le début de saison, et qui comptait jusque-là seulement deux petits points au compteur. Joshua Zirkzee avait pourtant mis les Red Devils sur la bonne voie en ouvrant le score sur une frappe du gauche déviée, après une jolie feinte (1-0, 27e). Benjamin Šeško a manqué un premier tournant en catapultant un coup de tête sur le poteau de José Sa, qui était battu (39e), et laissé la porte ouverte à des Wolves encore loin d’être grandioses mais au moins opportunistes : sur un corner, Ladislav Krejčí a surgi au deuxième poteau et surpris Senne Lammens, un peu court sur ce coup (1-1, 45e).

Le top 5 fuit MU

Ce ne fut pas non plus un grand feu d’artifice en seconde période, avec une équipe de Manchester qui a longtemps ennuyé ses supporters avant de tenter le tout pour le tout en fin de partie. Un réveil trop tardif, qui aurait tout de même pu s’avérer payant : bien pris par la charnière adverse, Šeško voit une tentative être renvoyé par Sa directement dans les pieds de Patrick Dorgu, qui ne se fait pas prier pour envoyer le cuir au fond des filets. Une joie de courte durée, puisque l’arbitre assistant avait tout vu, à savoir une position de hors-jeu du latéral danois (90e). Une soirée à oublier pour United, qui avait pourtant montré de belles choses quatre jours plus tôt lors de son succès face à Newcastle… Les hommes d’Amorim restent sixièmes, ceux d’Edwards sont bien sûr toujours derniers.

Manchester United (4-2-3-1) : Lammens – Dalot, Heaven (Yoro, 75e), Martinez, Shaw – Casemiro, Ugarte (Mantato, 75e) – Dorgu, Zirkzee (Fletcher, 46e), Cunha – Šeško. Entraîneur : Rúben Amorim.

Aston Villa (3-5-2) : Sa – Mosquera, Doherty, Krejčí – Tchatchoua, Arias (Wolfe, 90e+5), João Gomes, Mané, Bueno – Arokodare (Larsen, 65e), Hwang (Lopez, 88e). Entraîneur : Rob Edwards.

