Chelsea cale contre Bournemouth

Chelsea FC 2-2 AFC Bournemouth

Buts : Palmer (15e SP), Fernández (23e) pour les Blues // Brooks (6e), Kluivert (27e) pour les Cherries

Vingt minutes de spectacle, et puis plus rien.

Chelsea n’a pas réussi à s’imposer à domicile, ce mardi soir, face à Bournemouth, dans une rencontre partie tout feu tout flamme avant de s’éteindre totalement (2-2). Les hostilités ne mettent pas bien longtemps à être lancées à Stamford Bridge : au bout d’à peine plus de cinq minutes de jeu, les Cherries se retrouvent devant au score, propulsés en tête grâce à David Brooks, qui traîne au bon endroit à la suite d’une longue touche (0-1, 6e). De quoi réveiller brusquement Chelsea, qui ne met pas bien longtemps à revenir, grâce à un penalty obtenu par Estevão et transformé par Cole Palmer (1-1, 15e) et passe même devant quelques minutes plus tard sur un missile dans la lucarne adverse signé Enzo Fernández (2-1, 23e).

L’arme secrète de Bournemouth

Mais Bournemouth récidive grâce à son arme magique, la longue touche, et égalise par l’intermédiaire de Justin Kluivert, lui aussi bien placé et quelque peu oublié par la défense des Blues (2-2, 27e). Étrangement, les esprits se calment par la suite, avec des arrière-gardes qui resserrent enfin les boulons en seconde période et surtout des offensifs beaucoup plus imprécis que dans le premier acte. Le spectacle n’est plus au rendez-vous et les deux formations se quittent finalement sur un nul décevant pour tout le monde. Bournemouth n’a plus gagné depuis plus de deux mois et reste quinzième.

Chelsea rate l’occasion de doubler Liverpool et conserve sa cinquième position, en attendant les autres résultats.

Chelsea (4-2-3-1) : Sánchez – Acheampong (James, 46e), Chalobah, Fofana, Gusto – Caicedo, Fernandez – Estevão (Gittens, 90e+3), Palmer (João Pedro, 63e), Garnacho (Neto, 46e) – Delap (Andrey Santos, 87e). Entraîneur : Enzo Maresca.

Bournemouth (4-2-3-1) : Petrović – Jimenez, Hill, Senesi, Truffert – Tavernier, Scott – Brooks (Adli, 78e), Kluivert (Smith, 90e+3), Semenyo – Evanilson (Unal, 82e). Entraîneur : Andoni Iraola.

Burnley 1-3 Newcastle

Buts : Laurent (23e) pour les Clarets // Joelinton (2e), Wissa (7e), Guimarães (90e+3) pour les Magpies

Nottingham Forest 0-2 Everton

Buts : Garner (19e), Barry (79e) pour les Toffees

West Ham 2-2 Brighton

Buts : Bowen (10e), Paquetá (45e+4 SP) pour les Hammers // Welbeck (32e SP), Veltman (61e) pour les Seagulls

Bientôt une porte de sortie pour Axel Disasi ?