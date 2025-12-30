- Premier League
- J19
- Chelsea-Bournemouth (2-2)
Chelsea cale contre Bournemouth
Chelsea FC 2-2 AFC Bournemouth
Buts : Palmer (15e SP), Fernández (23e) pour les Blues // Brooks (6e), Kluivert (27e) pour les Cherries
Vingt minutes de spectacle, et puis plus rien.
Chelsea n’a pas réussi à s’imposer à domicile, ce mardi soir, face à Bournemouth, dans une rencontre partie tout feu tout flamme avant de s’éteindre totalement (2-2). Les hostilités ne mettent pas bien longtemps à être lancées à Stamford Bridge : au bout d’à peine plus de cinq minutes de jeu, les Cherries se retrouvent devant au score, propulsés en tête grâce à David Brooks, qui traîne au bon endroit à la suite d’une longue touche (0-1, 6e). De quoi réveiller brusquement Chelsea, qui ne met pas bien longtemps à revenir, grâce à un penalty obtenu par Estevão et transformé par Cole Palmer (1-1, 15e) et passe même devant quelques minutes plus tard sur un missile dans la lucarne adverse signé Enzo Fernández (2-1, 23e).
L’arme secrète de Bournemouth
Mais Bournemouth récidive grâce à son arme magique, la longue touche, et égalise par l’intermédiaire de Justin Kluivert, lui aussi bien placé et quelque peu oublié par la défense des Blues (2-2, 27e). Étrangement, les esprits se calment par la suite, avec des arrière-gardes qui resserrent enfin les boulons en seconde période et surtout des offensifs beaucoup plus imprécis que dans le premier acte. Le spectacle n’est plus au rendez-vous et les deux formations se quittent finalement sur un nul décevant pour tout le monde. Bournemouth n’a plus gagné depuis plus de deux mois et reste quinzième.
Chelsea rate l’occasion de doubler Liverpool et conserve sa cinquième position, en attendant les autres résultats.
Chelsea (4-2-3-1) : Sánchez – Acheampong (James, 46e), Chalobah, Fofana, Gusto – Caicedo, Fernandez – Estevão (Gittens, 90e+3), Palmer (João Pedro, 63e), Garnacho (Neto, 46e) – Delap (Andrey Santos, 87e). Entraîneur : Enzo Maresca.
Bournemouth (4-2-3-1) : Petrović – Jimenez, Hill, Senesi, Truffert – Tavernier, Scott – Brooks (Adli, 78e), Kluivert (Smith, 90e+3), Semenyo – Evanilson (Unal, 82e). Entraîneur : Andoni Iraola.
Burnley 1-3 Newcastle
Buts : Laurent (23e) pour les Clarets // Joelinton (2e), Wissa (7e), Guimarães (90e+3) pour les Magpies
Nottingham Forest 0-2 Everton
Buts : Garner (19e), Barry (79e) pour les Toffees
West Ham 2-2 Brighton
Buts : Bowen (10e), Paquetá (45e+4 SP) pour les Hammers // Welbeck (32e SP), Veltman (61e) pour les SeagullsBientôt une porte de sortie pour Axel Disasi ?
