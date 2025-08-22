S’abonner au mag

Bientôt une porte de sortie pour Axel Disasi ?

MBC
date 2025-08-22

Cet été, Axel Disasi a découvert les malheurs du loft. Après des performances en dents de scie à Chelsea (on n’oublie pas son CSC lunaire contre Leicester), l’international français est devenu un indésirable chez les Blues après son retour d’un prêt concluant à Aston Villa. À une dizaine de jours de la fin du mercato, Disasi n’a toujours pas trouvé de porte de sortie et risque de vivre une saison blanche dans le club londonien.

Bournemouth, la nouvelle colonie française

Dans ce marasme, un club pourrait venir à la rescousse de Disasi : Bournemouth. Depuis le départ d’Ilya Zabarnyi au PSG, les Cherries cherchent à se renforcer défensivement. Selon des informations de Sky Sports publiées ce jeudi soir, Bournemouth serait intéressé par l’international français. Si ce transfert se confirme, Disasi retrouvera deux frenchies sur la côte sud du royaume, Adrien Truffert et Bafodé Diakité, tous deux arrivés à Bournemouth cet été.

Didier Deschamps bientôt en déplacement au Vitality Stadium ?

