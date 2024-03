Malgré un CSC de Disasi, Chelsea rejoint le dernier carré de FA Cup

Chelsea 4-2 Leicester

Buts : Cucurella (13e), Palmer (45e), Chukwuemeka (92e) et Madueke (98e) pour Chelsea // Disasi CSC (51e) et Mavididi (62e) pour Leicester

Expulsion : Doyle (70e) pour Leicester

Coaching gagnant.

Axel Disasi peut remercier le coaching de Mauricio Pochettino qui a fait entrer en fin de match Chukwuemeka et Madueke. En jambes, les deux hommes ont permis à Chelsea d’arracher la qualification pour les demies de la FA Cup dans le temps additionnel face à Leicester (4-2), pensionnaire de Championship, et ainsi de faire oublier le CSC totalement lunaire de l’ancien monégasque qui n’a pas vu son gardien avancé, ou qui raté sa passe en retrait. C’est au choix.

A freak of an own goal from Axel Disasi 😬#EmiratesFACup pic.twitter.com/prLCzrPlV7 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

Avant ce CSC, Chelsea était pourtant parfaitement bien entré dans la rencontre en menant de deux buts à la pause grâce à deux pions copier/coller signés Cucurella (1-0, 13e) et Palmer (2-0, 45e). L’addition aurait même pu être plus salé si Sterling n’avait pas vu son penalty stoppé par Stolarczyk (26e). Serein, Chelsea va finalement trembler suite au CSC de Disasi (2-1, 51e) suivi d’une jolie frappe de l’ancien montpelliérain Mavididi (2-2, 62e). Heureusement pour les Blues, le défenseur des Foxes Callum Doyle va se faire expulser (73e) et Leicester va finir par craquer sur une inspiration géniale de Cole Palmer qui trouve Chukwuemeka (3-2, 92e) avant une praline de Madueke (4-2, 98e).

Chelsea rejoint ainsi Manchester City et Coventry dans le dernier carré qui n’attend plus que Liverpool ou Manchester United.

Et si Chelsea sauvait sa saison avec cette Cup ?

