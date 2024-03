Fair-play financier : Inquiété par les instances, Leicester contre-attaque

Leicester ne veut pas devenir le nouvel Everton.

Renvoyé devant une commission indépendante car accusé d’avoir enfreint les règles du fair-play financier, Leicester City est menacé par un retrait de points, alors que le club pointe actuellement à la deuxième place de Championship. Il a également été placé sous embargo concernant les transferts et l’enregistrement de nouveaux joueurs.

This afternoon, the Club has issued the following statement. — Leicester City (@LCFC) March 22, 2024

Le LCFC a donc annoncé, vendredi, avoir engagé deux procédures contre la Premier League (qui régit l’élite du football anglais) et l’English Football League (qui régit notamment le Championship). « Le club s’assurera que toutes les accusations portées contre lui soient correctement et proportionnellement étudiées, conformément aux règles en vigueur, par les bonnes instances et au bon moment », peut-on lire dans le communiqué. Concernant l’embargo, « le LCFC a contesté le droit de l’EFL d’imposer cette contrainte, qui est à la fois restrictive et prématurée ».

Côté football, l’éternel Jamie Vardy (37 ans) a déjà inscrit 15 buts en 28 rencontres, cette saison.

