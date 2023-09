Quand Jamie Vardy rend la monnaie de leur pièce aux supporters de Bristol

Veni, vedi, Vardy.

Relégué en Championship au printemps, Leicester fait ce qu’il faut pour remonter dans l’ascenseur. Les Foxes sont leaders du championnat avec sept victoires en huit journées. Samedi, ils sont venus à bout de Bristol grâce à un penalty de Jamie Vardy (1-0). Le parcage visiteur avait eu l’intelligente idée d’entonner des chants injurieux à l’égard de sa femme, alors l’attaquant ne s’est pas privé au moment de son but. Il a traversé tout le terrain pour aller célébrer devant les supporters adverses, le torse bombé, en montrant son oreille et le nom sur son maillot.

Jamie Vardy running the full length of the pitch to celebrate in front of the 3,300 Bristol City fans today😂👏 pic.twitter.com/HLzqPXahcl

