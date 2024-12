Best of des buts amateurs du week-end dernier !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Elan de Gorges vs St Hilaire Clisson

Çalhanoğlu, sors de ce corps ! Le joueur de l’Elan de Gorges inscrit un énorme coup franc venu de nulle part face à St Hilaire Clisson. Pas d’excuse concernant la météo ou bien le gardien de but qui avait l’air d’avoir la flemme de plonger. Le gaucher n’avait qu’une seule intention : nettoyer la lucarne.

2/ Solidarité S Gournay vs US St Thomas

Il n’y a pas d’âge pour envoyer des « bangers ». C’est le numéro 8 de Solidarité S Gournay qui nous le prouve ce week-end en vétéran. Pas d’hésitation, juste un contrôle le temps de prendre l’information et d’envoyer une magnifique frappe de l’extérieur de la surface qui laisse le gardien adverse sur les talons.

3/ Luxe Co vs Ta-LA

Nos districts ont du talent. Il suffit juste de regarder le superbe but de Luxe Co face à Ta-La ce week-end. Sur une pelouse ressemblant plus à un parcours de bi-cross qu’un terrain de foot, le numéro 8 de Luxe Co a effectué un raid solitaire dévastateur nous rappelant Hatem Ben Arfa prime 2012.

4/ As Gueux vs FC Caillot

Ce n’est pas donné à tout le monde de sentir les coups. En tout cas pour le numéro 7 de l’AS Gueux, pas de question à se poser. Il marque un magnifique but en deux touches, imparable pour le gardien du FC Caillot qui se fait lober sur sa ligne.

5 / Bricon Orges vs Cham Roches

Personne ne nous a dit que Van Basten avait rechaussé les crampons. Que ce soit le caviar ou la finition, tout était synchronisé pour nous offrir un magnifique but. Dommage pour Cham Roches, le numéro 13 de Bricon a opté pour le plat du pied sécurité pour marquer et au passage prouver à son entraîneur qu’il ne doit plus démarrer sur le banc,.

