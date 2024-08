Décès de Craig Shakespeare, champion d'Angleterre avec Leicester

Un champion s’en est allé.

C’est une bien triste nouvelle qui secoue le club de Leicester juste avant la reprise du championnat anglais. Dans un communiqué publié par la League Managers’ Association (LMA), la famille de Craig Shakespeare a annoncé le décès de l’ancien entraîneur d’Aston Villa ou Everton, à 60 ans. L’Anglais avait surtout contribué à l’obtention surprise du titre de Premier League avec Leicester City comme adjoint de Claudio Ranieri.

L’an dernier, il avait été diagnostiqué d’un cancer. Le club n’a pas attendu pour lui rendre hommage : « Craig a été fondamental dans notre ascension de la League 1 au titre de champion de Premier League, avant d’être en charge de l’équipe et de nous mener vers les quarts de finale de la Ligue des champions. Repose en paix, Shakey. »

😔 I don’t have the words right now. Just gutted. RIP Shakey. pic.twitter.com/VqQc5ANycU

— Jamie Vardy (@vardy7) August 1, 2024