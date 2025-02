Arsenal s’en sort in extremis à Leicester

Leicester 0-2 Arsenal

Buts : Merino (81eet 87e) pour Arsenal

Mikel chrome.

Lors du dernier Euro, Mikel Merino avait montré qu’il était capable de sortir du banc pour marquer en fin de match, comme ça avait été le cas en prolongation lors de la demi-finale entre l’Espagne et l’Allemagne. C’est sûrement ce que s’est dit Mikel Arteta lorsqu’il a lancé son compatriote sur la pelouse à la 70e minute. Bingo, quelques minutes plus tard, Merino s’offre un doublé pour sortir Arsenal du piège des Foxes et repartir du King Power Stadium de Leicester avec les trois points (0-2).

Miné par les blessures sur le plan offensif (Saka, Martinelli, Haverts, Gabriel Jesus), Arsenal a longtemps eu du mal à mettre en danger le portier de Leicester Mads Hermansen, bien aidé par une défense solide. Et il faudra attendre l’heure de jeu pour voir Ethan Nwaneri se montrer dangereux avec une première frappe qui rase la transversale (60e) et une seconde qui s’écrase sur le poteau (76e).

Malchanceux face aux cages, l’ailier anglais de 17 ans a été, en revanche, plus heureux sur son centre qui trouve la tête de Mikel Merino pour soulager tous les supporters des Gunners (0-1, 81e). Quelques minutes plus tôt, Myles Lewis-Skelly avait empêché le hold-up de Leicester en repoussant une frappe de Bobby De Cordova-Reid, alors que David Raya était battu (72e). Et si Arsenal aurait pu se faire peur en fin de match, il n’en a rien été, puisque Mikel Merino a fait parler à nouveau sa qualité de buteur en étant à la réception d’un centre parfait de Trossard (0-2, 87e).

Et si c’était Merino le nouveau numéro 9 d’Arsenal ?