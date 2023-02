Arsenal vient à bout de Leicester

Leicester 0-1 Arsenal

But : Martinelli (46e) pour les Gunners

Une mi-temps pour s’ajuster, une minute pour sanctionner.

Largement dominateur, Arsenal a néanmoins eu du mal à venir à bout de Leicester ce samedi au King Power Stadium (0-1). Les Gunners ont en effet trouvé les filets adverses une seule fois, dès le retour des vestiaires grâce à l’infatigable Gabriel Martinelli : parfaitement lancé dans le dos de la défense des Foxes, l’attaquant a conclu d’une frappe croisée (0-1, 46e). Le Brésilien n’a cependant pas été le premier à faire trembler les filets puisque Leandro Trossard (27e), d’une mine en lucarne, et Kelechi Iheanacho, d’un ballon piqué (31e), l’ont devancé. Mais une faute au préalable sur Danny Ward ainsi qu’une position de hors-jeu de l’attaquant nigérian ont gelé les compteurs à zéro, en première période.

Globalement, cette rencontre n’a mis en lumière que le collectif d’Arsenal : un collectif huilé, mais en panne d’efficacité face au but adverse (dix tirs, deux cadrés). Les Foxes, eux, ont passé leur temps sur le reculoir. A tel point que leur seule et unique frappe, non cadrée, a retenti à vingt minutes du terme. Un résultat qui fait les affaires des Londoniens, solides leaders de Premier League avec cinq points d’avance sur Manchester City.

Dix victoires en treize matchs à l’extérieur cette saison, un rendement de champion.

Leicester (4-3-3) : Ward – Castagne (Pereira, 85e), Souttar, Faes, Kristansen – Praet (Daka, 77e), Ndidi (Soumaré, 77e), Dewsbury-Hall – Tetê (Tielemans, 62e), Iheanacho (Vardy, 62e), Barnes. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (Tomiyasu, 90e+3) – Ødegaard (Partey, 84e), Jorginho, Xhaka – Saka, Trossard (Nketiah, 70e), Martinelli. Entraîneur : Mikel Arteta.

Autres résultats

Everton 0-2 Aston Villa

But : Watkins (63e, SP) et Buendía (81e) pour les Villans

West Ham 4-0 Nottingham Forest

Buts : Ings (70e, 73e), Rice (78e) et Antonio (85e) pour les Hammers

Leeds 1-0 Southampton

But : Firpo (77e) pour les Whites