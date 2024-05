À 37 ans, Jamie Vardy devrait prolonger avec Leicester

Le vieux renard n’est pas près de s’arrêter de courir.

L’idylle entre Jamie Vardy et Leicester City est partie pour durer. D’après L’Équipe, l’Anglais devrait prolonger son contrat avec les Foxes, qui arrive à échéance en juin prochain. Malgré ses 37 ans, l’attaquant du légendaire titre de 2016 devrait repartir pour un tour en Premier League. Cette saison, celui qui porte désormais le brassard de capitaine a largement contribué à la remontée et au titre des siens en Championship en inscrivant 18 buts (20 TTC) et délivrant 2 passes décisives.

When we KNEW we'd be champions 😊 ⚽ pic.twitter.com/bPsT8pI2PW — Leicester City (@LCFC) April 30, 2024

Selon un proche du joueur cité par L’Équipe, « il y a des discussions en cours et il est très probable que Jamie signe un an de plus. Et on refera ensuite le point dans un an. Jamie n’a pas changé, il fait encore la fête à l’occasion, il a gardé les mêmes amis et il lui arrive de rater des séances d’entraînement. Pour l’instant, Jamie ne se fixe pas d’âge limite pour continuer à jouer, car il récupère bien et se sent encore capable d’évoluer au très haut niveau. »

Vardy est un renard depuis 12 ans : en années humaines, il serait centenaire.