Jamie Vardy, le vieux renard court toujours

On le pensait bon pour la casse après une saison 2022-2023 galère. Il faut dire que ses trois buts en 37 matchs de Premier League ne plaidaient pas pour lui. Mais Jamie Vardy a passé sa carrière à donner tort à ceux qui osaient douter de lui. Du haut de ses 16 réalisations, l’Anglais est le cinquième meilleur buteur du Championship. Avec, excusez du peu, un ratio exceptionnel d’un but toutes les 101 minutes. Preuve supplémentaire que le vieux grognard sait toujours y faire : un tiers de ses tirs se transforme en but cette saison. Des états de service exemplaires, collectivement couronnés par la montée, assurée vendredi soir avec la défaite de Leeds. L’ancien ouvrier n’a pas encore fini d’écrire les pages de son fabuleux destin. Le football s’en frotte les mains.

Intermittent du spectacle

Vardy est apparu 33 fois en Championship cette saison… et seulement 16 fois en tant que titulaire. En moyenne, le renard reste 49 minutes sur le terrain à chaque match. À deux occasions, il est même resté scotché sur le banc. Un déclassement que le vétéran a accepté, sans broncher, au nom de l’intérêt général, certainement conscient qu’il n’était pas en capacité de tenir la durée en tant que titulaire, à 37 balais, dans un championnat de 46 journées. Le nouvel entraîneur, Enzo Maresca, a immédiatement mis la légende locale en confiance, affichant publiquement son souhait de le voir rester en juillet dernier. Bingo : même à temps partiel, Vardy fait figure de phare dans une ligne d’attaque où il partage l’affiche avec Stephy Mavididi (25 ans) et Issahaku Fatawu (20 ans).

L’international anglais a marqué sept fois face aux équipes du top 8 cette saison. Il a surtout répondu présent quand la pression d’une potentielle promotion a commencé à se faire sentir, inscrivant 10 buts sur ses 14 derniers matchs de Championship. Porté par la perspective de franchir la ligne d’arrivée, il a enchaîné deux titularisations en quatre jours la semaine passée. Et il a marqué à chaque fois, contre West Brom puis Southampton. L’histoire aurait pu s’écrire de façon bien moins romantique puisque le Khaleej FC s’était positionné l’été dernier, assurant à l’attaquant quelques mois sous le soleil, et quelques zéros supplémentaires sur son compte en banque. Mais le capitaine a refusé de quitter le navire, préférant rester pour remettre le rafiot à flot.

Les mains dans le cambouis

Sa fidélité lui a permis de grimper l’échelle des joueurs les plus capés de l’histoire du club jusqu’au quatrième échelon (462 rencontres au compteur). Devant lui, seuls demeurent Graham Cross (600 matchs), Adam Black (557) et Kasper Schmeichel (479). Au club depuis 2012, Vardy a tout connu, du panier de crabes qu’est le Championship aux paillettes de la Premier League, en passant par le titre de champion en 2016, un quart de finale de Ligue des champions, une victoire en FA Cup, un Community Shield arraché à Manchester City et encore une demi-finale de Ligue Europa Conférence, perdue les armes à la main contre les gladiateurs romains, en 2022. Même après ça, l’attaquant a encore la dalle d’aller tacler un adversaire au milieu du terrain pour gratter un ballon, et l’énergie de traverser tout le terrain pour chambrer les supporters qui parlent de sa femme.

When the forwards get their graft in 💯 pic.twitter.com/Th8ZWrX9Fy — Leicester City (@LCFC) April 21, 2024

Maresca ne boude pas son plaisir. Illustration après la victoire contre Cardiff City en août : « Jamie Vardy et Marc Albrighton ont montré à quel point ils sont grands. Ils me donnent la possibilité de les prendre comme exemple pour des jeunes joueurs comme Casadei, Callum (Doyle), Luke (Thomas), Macca (Kasey McAteer), Wanya, parce qu’ils ont joué 10 ou 20 minutes aujourd’hui, mais la façon dont ils se battent, la façon dont ils veulent le ballon, la façon dont Jamie a couru dans les dernières minutes pour défendre le ballon dans le coin, c’est la chose la plus précieuse dans le football. Vous pouvez voir à quel point ils sont affamés. » Le contrat du buteur maison prend fin en juin, mais The Athletic évoquait il y a quelques jours « une intention des deux côtés pour discuter d’une prolongation ». Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?