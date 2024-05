Le dernier promu en Premier League est officiellement connu !

Les Saints sont bénis !

Un an après sa relégation, Southampton est déjà de retour en Premier League. Quatrièmes de Championship au bout de la 46e journée, les Saints ont écarté West Bromwich en demi-finales des play-offs (3-1 cumulé), avant de remporter la finale contre Leeds ce dimanche à Wembley (1-0). Adam Armstrong a inscrit l’unique but de la rencontre (24e). Avec un brin de réussite, puisque Daniel James a touché la barre (84e), Southampton rejoint donc Leicester et Ipswich dans le wagon des promus.

Les Peacocks de Georginio Rutter et Illan Meslier, tous les deux titulaires, pourront amèrement regretter la manière dont ils ont fini le championnat puisqu’ils n’ont pis que huit points sur les huit dernière journées, laissant ainsi Ipswich gratter la deuxième place, synonyme de montée directe.

Une année de plus au purgatoire.