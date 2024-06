Mercato : Romain Perraud (Southampton) arrive au Real Betis

Nouveau chapitre pour Perraud.

Après Southampton et Nice, le latéral français découvre un nouveau pays. Annoncé sur les tablettes du Real Betis depuis quelques semaines, Romain Perraud (26 ans) est arrivé en Andalousie pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec les Verdiblancos. Prété par le club anglais à l’OGC Nice la saison passée, Perraud a participé à la solidité des Aiglons avec 19 matchs disputés, délivrant notamment une passe décisive (contre Strasbourg le 28 avril dernier).

Souvent utilisé comme remplaçant par Francesco Farioli la saison dernière, il sera soumis à la concurrence d’un arrière gauche à venir, selon les informations de Marca. Abner est attendu à l’Olympique lyonnais cet été et Juan Miranda n’a pas été prolongé par le club, ce qui devrait lui permettre de se relancer et de trouver du temps de jeu régulier sous les ordres de Manuel Pellegrini. Perraud retrouvera également deux anciens pensionnaires de Ligue 1, Youssouf Sabaly et Cédric Bakambu dans le club de Séville.

Quitter définitivement le temps anglais pour l’Andalousie, c’est déjà gagné pour lui.

