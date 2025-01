Albert Grønbæk quitte déjà Rennes

Arrivé cet été, déjà parti cet hiver.

Illustration de la saison sans queue ni tête du Stade rennais, Albert Grønbæk est déjà sur la fin de son aventure bretonne. Arrivé cet été en provenance du club norvégien du FK Bodö/Glimt pour 15 millions d’euros, l’international danois a été prêté avec option d’achat à Southampton, lanterne rouge de Premier League et quasiment déjà condamné à jouer le Championship l’an prochain. Les Saints comptent en effet déjà dix points de retard sur les Wolves, 17es, et n’ont marqué que six points depuis le coup d’envoi de la saison. À Rennes, Grønbæk avait demandé à intégrer le loft mis en place par Arnaud Pouille selon Jorge Sampaoli.

Albert Grønbæk rejoint l’Angleterre : le SRFC et Southampton se sont entendus pour le prêt de l’offensif danois. Belle route Outre-Manche Albert. 🫡 pic.twitter.com/iib0UvGJVp — Stade rennais F.C. (@staderennais) January 21, 2025

