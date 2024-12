Rennes remporte un petit match contre Angers

Rennes 2-0 Angers

Buts : Grønbæk (33e) et Assignon (90e+2)

Une petite respiration.

Le Stade rennais ne passera pas les fêtes au chaud, mais il a pris un bol d’air en s’imposant à la maison contre Angers (2-0). Suspendu après son rouge reçu à Nantes la semaine dernière, Jorge Sampaoli a envoyé quelques décibels derrière la tribune de presse, où il s’était placé debout pour suivre une rencontre d’un très faible niveau. Les Rennais ont montré qu’ils n’étaient absolument pas guéris et ils ont souvent joué avec la trouille au bide, alors qu’Amine Gouiri a dû quitter la pelouse dans le premier quart d’heure à cause d’un pépin au genou. Son remplaçant, Albert Grønbæk, est celui qui a trouvé la clé pour déverrouiller le compteur d’une tête plongeante sur un centre bien travaillé par Ludovic Blas (1-0, 33e). Une libération ? Pas tellement, les joueurs rennais célébrant sans le sourire et en marchant, comme si quelque chose clochait dans les caboches.

Trois points, c’est tout

Un peu plus tôt, le public encore venu en nombre au Roazhon Park (27 781 spectateurs) avait commencé à montrer des signes d’impatience avec quelques sifflets, à force de voir ses protégés fuir le jeu vers l’avant. Les rares tentatives bretonnes (Jordan James, Blas, Grønbæk, Kalimuendo) n’ont pas été assez dangereuses pour déstabiliser Yahia Fofana et n’ont pas été éclipsées par les offensives angevines, encore plus rares, même si Ibrahima Niane a envoyé son coup de casque au-dessus avant la pause et que Himad Abdelli n’a pas trouvé le cadre au moment d’entrer dans le dernier quart d’heure. Le parcage du SCO s’est réchauffé en allumant des fumigènes, conservant l’espoir de voir leur équipe revenir. Cela ne s’est pas joué à grand-chose en fin de partie, Steve Mandanda repoussant un coup franc malicieux de Zinedine Ferhat et les Rennais faisant le dos rond dans les dernières minutes, sans beaucoup de maîtrise. Et pourtant, le soulagement a fini par arriver : une perte de balle d’Abdelli récupérée par Assignon, qui a filé tout seul et a vu son tir dévié dans la cage par Lefort (2-0, 90e+2). Ouf, Rennes reste 12e et laisse Angers quatre points derrière (15e).

Il en faut peu pour être heureux, cette saison à Rennes.

Rennes (3-4-2-1) : Mandanda – Hateboer, Østigård, Truffert – Assignon, James (Kamara, 76e), Matusiwa, Nagida (Wooh, 87e) – Blas (Jota, 76e), Gouiri (Grønbæk, 15e) – Kalimuendo (Gómez, 87e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Angers (4-2-3-1) : Fofana – Arcus, Bamba, Lefort, Hanin (Ekomié, 46e) – Belkbebla, Aholou – Belkhdim (Ferhat, 67e), Abdelli, Raolisoa (Lepaul, 67e) – Niane (Dieng, 77e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.