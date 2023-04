Rennes gagne sans la manière et envoie Angers en Ligue 2

Rennes 4-2 Angers

Buts : Gouiri (26e), Hountondji CSC (34e) et Doku (53e, 85e) pour le SRFC // Bentaleb (19e SP) et Niane (42e) pour le SCO

Le SCO prend l’ascenseur.

Battu à Rennes sans démériter (4-2) ce dimanche après-midi, Angers est officiellement relégué en Ligue 2. Le match n’a cependant pas été une longue balade tranquille pour le SRFC. Comme face à Reims quinze jours plus tôt, le Roazhon Celtic Kop a fait passer un message avant la rencontre (« À chaque échelon, respectez l’institution ! »), mais cette fois l’impact n’a pas été immédiat. Après un premier quart d’heure laborieux techniquement et sans mouvements, Adrien Hunou a profité d’un caviar de Nabil Bentaleb pour pousser Steve Mandanda à la faute dans la surface et offrir un penalty sur un plateau à l’international algérien, qui l’a transformé en force sous la barre (0-1, 19e). Quelques sifflets ont eu le temps de descendre des tribunes rennaises avant que la réaction ne vienne d’Amine Gouiri, venu placer un belle Madjer à la réception d’un centre de Benjamin Bourigeaud (1-1, 26e). L’égalisation, puis l’avantage signé… Cédric Hountondji, formé à Rennes et coupable d’avoir marqué contre son camp sur une passe en retrait mal dosée pour Bernardoni (2-1, 26e). Un pion fêté par Bourigeaud, qui a manqué deux énormes occasions de tuer le suspense et laissé Angers revenir dans le coup grâce à un numéro de Bentaleb, intenable, et un coup de casque d’Ibrahima Niane sur un centre de Sada Thioub avant la pause (2-2, 42e).

Pas franchement au niveau d’un candidat au top 5 dans le premier acte, Rennes est reparti doucement après l’entracte, mais Jérémy Doku, l’homme en forme chez les Bretons, a réveillé tout le monde en claquant une belle volée victorieuse à la suite d’un bon centre de Gouiri, encore décisif (3-2, 53e). La partie est restée ouverte, entre des Angevins qui n’avaient plus grand-chose à perdre et des Rennais trop souvent brouillons et fébriles défensivement. Hunou a manqué le ballon et l’égalisation sur le centre du jeune Justin Kalumba, avant de recevoir l’ovation de son ancien public à sa sortie. Les hommes de Bruno Genesio, eux, ont continué à jouer avec le feu, et ont cru se faire refroidir une nouvelle fois par Niane, qui a vu son but refusé pour une main de Jean-Mattéo Bahoya au départ de l’action constatée par l’arbitre à la VAR, pendant que le coach rennais poussait une gueulante contre Arthur Theate, renvoyé sur le banc dans la foulée. Il a finalement fallu une nouvelle accélération de Doku et une frappe du gauche bien placée par le Belge pour soulager tout le monde chez les Rouge et Noir (4-2, 85e) et officialiser l’inéluctable pour le SCO. Rennes reste dans la course à l’Europe, sans trop rassurer.

La victoire inquiétante, un sacré concept.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Traoré, Wooh, Theate (Belocian, 76e), Meling – Bourigeaud, Santamaria, Tait (Majer, 55e) – Doku, Kalimuendo, Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio.

Angers (5-3-2) : Bernardoni – Thioub, Bamba, Valery (Camara, 57e), Hountondji, Kalumba – Bentaleb Abdelli, Mendy – Hunou (Bahoya, 68e), Niane (Sima, 76e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

Courbis : « Une victoire heureuse »