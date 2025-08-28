Rennes accueille son nouveau numéro 9

La tête sur Lepaul.

Il était attendu sur les bords de la Vilaine, il est arrivé : Estéban Lepaul s’est engagé jusqu’en 2029 avec le Stade rennais, a officialisé le club breton ce jeudi soir, entre le tirage au sort de la Ligue des champions et le coup de sifflet final du barrage de Strasbourg. Un transfert estimé à un peu plus de 15 millions d’euros, bonus compris, qui devrait faire du bien aux caisses du SCO.

Il était présent au Roazhon Park pour Rennes-OM

Une sacrée trajectoire pour celui qui portera le numéro 9 dans son nouveau club et qui était encore à Épinal, en N2, lors de la saison 2023-2024. Recruté pour presque rien par les dirigeants angevins, Lepaul a planté 17 fois en 50 matchs avec Angers, dont un dernier contre le Paris FC en première journée cette saison.

𝐴̀ 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑'𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 📖 Chapitre 5 : La pièce maîtresse.#Lepaul2029 pic.twitter.com/g6J1XBhfmN — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 28, 2025

L’attaquant, qui était présent dans les tribunes du Roazhon Park pour assister à Rennes-OM, a expliqué avoir « le sentiment de passer un pas important dans ma carrière. Je connais les idées de jeu du coach et je pense que c’est un projet dans lequel je peux m’épanouir. » « C’est un profil atypique de par son parcours, mais il n’y pas d’âge pour se révéler, pose Loïc Désiré sur le site officiel du SRFC. Lorsqu’on le voit évoluer sur un terrain, on décèle tout de suite son instinct de buteur. C’est un joueur généreux qui a le sens du collectif et du placement. L’objectif est bien évidemment de renforcer notre ligne d’attaque et de profiter de sa dynamique actuelle pour atteindre nos objectifs. »

Bonus : il fera son retour à Raymond Kopa dès dimanche… sous un autre maillot.